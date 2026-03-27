Agnieszka Kołodziejska wraca na antenę. Po 17 latach odeszła z Radia Zet

Agnieszka Kołodziejska przez 17 lat była związana zawodowo z Radiem Zet. Dziennikarka prowadziła popularne programy radiowe, ale pojawiała się także w telewizji prowadząc koncerty pod patronatem Zetki. W listopadzie 2025 roku poinformowała jednak, że rozstaje się z rozgłośnią. Teraz okazuje się, że będzie można ją usłyszeć na antenie RMF FM.

Agnieszka Kołodziejska była gwiazdą Radia Zet. Teraz zaczyna pracę w RMF FM

Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, Agnieszka Kołodziejska rozpoczyna pracę w RMF FM. Zasugerowano też, że dziennikarka będzie prowadzić program w duecie. "Szykują się ciekawe rzeczy i szykują się ciekawe i szalone duety. Takiego duetu jeszcze nie robiłam z tak szaloną osobą. Ciekawa jestem, czy słuchacze zgadną, co kombinujemy, ale karty będziemy odkrywać powolutku, bo ja lubię stopniować napięcie" - czytamy. W dalszej części komunikatu Kołodziejska stwierdziła, że po wieloletniej pracy w radiu potrzebowała chwili przerwy, ale teraz jest już gotowa na powrót. "Po intensywnych latach pracy potrzebowałam chwili oddechu. Ten czas pozwolił mi nabrać energii i spojrzeć na wiele rzeczy z nowej perspektywy. Teraz wracam do radia z ogromną radością i ciekawością tego, co przed nami" - dodała.

Dyrektor programowa RMF FM zabrała głos. "Witamy na pokładzie"

Decyzję o rozpoczęciu współpracy z Agnieszką Kołodziejską skomentowała już dyrektor programowa stacji RMF FM, Iwona Bołdak. "Ogromnie się cieszymy, że Agnieszka dołącza do naszej ekipy. Jestem przekonana, że połączenie tego charakterystycznego radiowego głosu, niesamowitej energii i charyzmy Agnieszki będzie doskonałym uzupełnieniem naszej anteny i szybko podbije serca słuchaczy. Witamy na pokładzie!" - przekazała. Nie wiadomo jednak, jaki program poprowadzi Agnieszka Kołodziejska i kiedy pojawi się na antenie. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami dziennikarka zaznaczyła jednak, że nie będzie często pojawiać się w eterze i w dużej mierze zamierza skupić się na aktywności w sieci. - Większość mojej aktywności będzie w internecie, głównie na Instagramie RMF FM. Jak już wspominałam, będę bardzo dużo wyjeżdżała, nie mogę więc być dla nikogo obecna na sztywno od poniedziałku do piątku - powiedziała Agnieszka Kołodziejska.