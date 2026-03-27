Halina Mlynkova miała ostatnio okazję spędzić trochę czasu za granicą. Rozmowy z obcokrajowcami skłoniły ją do ciekawych refleksji na temat życia w Polsce. - Uważam, że bardzo mocno nadchodzi czas Polski. Także na świecie. Jesteśmy, Polska jest, bardzo mocnym krajem - oceniła na wstępie w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem z Radia Dla Ciebie.

Halina Mlynkova zachwycona tym, w jakim kierunku zmierza Polska

Piosenkarka przyznała, że wszyscy obcokrajowcy, z którymi miała okazję porozmawiać, chwalili nasz kraj i naszą kulturę. - Niedawno wróciłam z wakacji i tam, spotykając Anglików, Francuzów i różnych ludzi, wszyscy chwalili Polskę - zaczęła artystka. Dodała, że to wspaniale wracać do kraju z myślą, że inni doceniają nasz kraj. - No sam dobrze wiesz, jak to bywało, prawda? Różnie bywało. I to jest fantastyczne, że Polska jest tak postrzegana. I jeżeli jeszcze ludzie doceniają polską kulturę, która jest naszym DNA, to to jest wspaniałe, bo takie rzeczy trzeba doceniać i trzeba uważać, żeby one nie zanikały - mówiła.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. "Przykro tylko, że nie wszyscy doceniają! Dlatego bądźmy normalni, nie bądźmy tacy jak większość, zachowujmy polskie tradycje i kochajmy się", "Święte słowa pani Halino!" - pisali internauci. A co wy myślicie na ten temat?

Znany influencer podsumował wizytę w Polsce. Te rzeczy zaskoczyły go najbardziej

Ogromną popularnością w ostatnim czasie cieszy się nagranie holenderskiego podróżnika Luke'a Patricka Hoogmoeda. Influencer miał okazję spędzić kilka dni w naszej ojczyźnie. - Polska to jeden z najlepszych krajów w Europie - stwierdził na wstępie. W swoim nagraniu docenił m.in. bezpieczeństwo, nasz wyjątkowy język i czyste ulice.

- W Polsce nikt nie śmieci, przynajmniej z tego, co widziałem. Zwłaszcza w Warszawie można jeść prosto z chodnika - żartował. Zaskoczony był również obecnością sklepów na każdym rogu. Urzekła go także polska duma. - Polacy są bardzo dumni ze swojego kraju. To coś, czego, moim zdaniem, możemy się nauczyć na Zachodzie - zaznaczył na końcu.