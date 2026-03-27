Klaudia El Dursi rozkręciła karierę za sprawą udziału w "Top Model". Obecnie jej profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad milion osób, a sama celebrytka ma przy tym oddane grono fanów. Aktualnie wybrała się ona z rodziną do Tajlandii, skąd publikuje nowe treści. W niedawnych wpisach postanowiła podzielić się refleksją na temat życia ludzi w tym kraju.

Klaudia El Dursi zszokowana tym, jak ludzie mieszkają w Tajlandii. "Ten wszechobecny syf"

25 marca El Dursi udostępniła na Instagramie nagranie, na którym zdecydowała pokazać okolicę, w której akurat się znalazła. Było to miejsce oddalone od luksusowych kurortów, gdzie celebrytka zobaczyła, jak żyją i mieszkają lokalsi. Nie kryła zaskoczenia tym, co przyszło jej oglądać. "Muszę przyznać, że mam trochę problem z tą Tajlandią" - zaczęła we wpisie na InstaStories.

Ja wiem, że to Azja i ona rządzi się swoimi prawami, ale ten wszechobecny syf bardzo odbiera temu miejscu. Rozumiem, że nie każdy zarabia kokosy, ale żeby tak na wysypisku śmieci mieszkać...

- dopisała El Dursi, pokazując opisywane kadry swoim obserwatorom.

Klaudia El Dursi niebawem powróci do "Top Model". Zastąpi Michała Piróga

Przypomnijmy, że już w nadchodzącej edycji "Top Model" będziemy mogli ponownie oglądać El Dursi. Wszystko przez fakt, iż celebrytka zastąpi Michała Piróga w roli prowadzącej. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" opowiedziała, jak dowiedziała się o propozycji pracy. - Przyjechałam do Tajlandii, żeby kręcić nowy sezon "Hotelu Paradise". (...). Nagle dostałam telefon z Polski. Najpierw dostałam taką informację, że Lidka Kazen chce się ze mną spotkać na Zoomie. Więc wiedziałam, że albo coś przeskrobałam, albo coś się stało - skomentowała Klaudia, mówiąc o dyrektor programowej stacji.

Gdy dowiedziała się jednak, w jakiej sprawie zwróciła się do niej szefowa, nie kryła szczęścia. - To jest chyba najpiękniejsza ścieżka rozwoju, jaką mogę sobie wymarzyć. Za to jestem bardzo wdzięczna i bardzo mi to schlebia - powiedziała El Dursi. Więcej przeczytacie w artykule: "Klaudia El Dursi odchodzi z 'Hotel Paradise'. Postawiła na inny program!".