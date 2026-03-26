W środę, 25 marca, gruchnęła wiadomość, że Marcin Rogacewicz po latch żegna się z serialem "Komisarz Alex", gdzie wcielał się w rolę komisarza Pawła Kozery. Serwis Pudelek informował, że chodzi o zbyt napięty grafik aktora, który już od kilku tygodni gra intensywnie u boku swojej ukochanej Agnieszki Kaczorowskiej, w spektaklu muzyczno-tanecznym "Siedem". Teraz okazuje się, że podobno chodzi też o pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo Rogacewicz czuł się hejtowany przez uczestników. Lanberry reaguje

Tyle Marcin Rogacewicz zarabiał dzięki serialowi TVP. Więcej dostaje za spektakle

Pewne jest, że Marcin Rogacewicz nie pojawi się już w bieżącym sezonie "Komisarza Aleksa", co potwierdził nam pracownik TVP. "Bohater grany przez Marcina Rogacewicza wybierze się na urlop, a do obsady serialu dołączy Karol Dziuba" - wyznał nam. Teraz z kolei serwis Pudelek postanowił sprawdzić, czy rezygnacja ze stałej posady na rzecz przedstawienia teatralnego opłaciła się Rogacewiczowi.

Okazuje się, że za jeden dzień zdjęciowy aktor zarabiał trzy tysiące złotych. "Jeden sezon to średnio 50 dni zdjęciowych, więc za 22 odcinki, co daje 70-75 dni na planie, Rogacewicz mógł zgarnąć aż 225 tys. złotych za dwa sezony serialu" - czytamy na Pudelku.

Tymczasem serwis wyliczył również, ile aktor może zarabiać na przedstawieniu teatralnym. Okazuje się, że za jeden spektakl para może dostawać nawet 1 milion złotych. Ceny biletów wahają się od 119 do 170 złotych, a na widowni może przebywać 500 osób. Oczywiście cała kwota nie trafia na konto Rogacewicza i Kaczorowskiej. Para musi bowiem zapłacić za wynajem sali, współpracownikom czy ochronie, szatniarzom, ZAIKSOWI, który pobiera 10 proc. od wynagrodzenia artystów. Ostatecznie po zapłaceniu wszystkiego para może otrzymywać nawet 16 tysięcy złotych za jeden spektakl.

Spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza budzi ogromne emocje

Na razie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie muszą się martwić o zarobki. Ich spektakl "Siedem" wciąż budzi zainteresowanie, a oni wciąż prezentują go w różnych miastach w Polsce. Na ten moment zaplanowanych jest 13 kolejnych wystąpień. Zdarza się, że jednego dnia para występuje na scenie dwa razy. Tak będzie 28 marca we Wrocławiu.

