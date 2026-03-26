Marta Nawrocka poleciała do Waszyngtonu, gdzie wzięła udział w organizowanym przez Melanię Trump szczycie "Fostering the Future Together". Inicjatywa skupia się na pomocy dzieciom, a pojawiły się na nim także m.in. pierwsze damy z innych państw. 25 marca zaproszone osoby otrzymały czas na swoje wystąpienia. - Doceniam, Melanio, i dziękuję za zaproszenie. A teraz przejdę do mojego rodzimego języka polskiego - zaczęła po angielsku Marta Nawrocka.

REKLAMA

Zobacz wideo Co myślą Polacy?

Ekspertka porównała angielski Marty Nawrockiej do angielskiego Melanii Trump

Marta Nawrocka kontynuuowała wystąpienie w języku polskim, jednak warto podkreślić, że nie tylko polska pierwsza dama zdecydowała się na taki ruch. W swoim ojczystym języku wypowiadała się również m.in. pierwsza dama Francji Brigitte Macron. Działająca w sieci edukatorka językowa i autorka książek do nauki angielskiego Arlena Witt w rozmowie z Plejadą przyznała, że z tak krótkiego zdania trudno ocenić ogólne umiejętności językowe Marty Nawrockiej. Zaznaczyła jednak, że nie ma problemu, aby zrozumieć pierwszą damę. - Jej wymowę charakteryzuje polski akcent, który jednak nie uniemożliwia komunikatywności - wypowiedź jest w pełni zrozumiała i poprawna językowo - tłumaczy ekspertka.

Arlena Witt przypomniała również, że angielski nie jest pierwszym językiem także dla Melanii Trump, która pochodzi ze Słowenii. - Powiedziałabym nawet, że jej [Marty Nawrockiej - przyp. red.] angielski w tym krótkim fragmencie brzmi całkiem podobnie do angielszczyzny Melanii Trump, której językiem ojczystym również nie jest angielski - dodała ekspertka.

Marta NawrockaOtwórz galerię

Fryzjer gwiazd zachwycony fryzurą Marty Nawrockiej

Na spotkanie z pierwszymi damami Marta Nawrocka wybrała niebieską marynarkę, a włosy spięła w elegancki kok. Fryzjer gwiazd Piotr Sierpiński w rozmowie z nami stwierdził, że ta fryzura była strzałem w dziesiątkę. - Na wydarzeniach tej rangi fryzura ma działać jak dobrze skrojona marynarka, ma być czysta w formie, dopracowana i "niewidzialnie" elegancka. Marta Nawrocka postawiła na prostotę i minimalizm, czyli klasykę, w której wypada najkorzystniej - mówi Plotkowi ekspert.

- Starannie zaczesane włosy, czysta linia, bez przesady i bez chaosu. Taka fryzura od razu pokazuje klasę, a całość daje szyk i elegancję, dokładnie to, co powinno wybrzmieć na oficjalnym szczycie - dodał fryzjer. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.