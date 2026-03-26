Chuck Norris zmarł 19 marca, co przekazali jego bliscy. Popularność przyniosły mu role m.in. w "Drodze smoka" oraz serialu "Strażnik Teksasu", które uczyniły go jedną z ikon kina akcji. Pozostawił po sobie również jasno uporządkowane sprawy majątkowe - jego fortuna, szacowana na 70 mln dolarów, ma trafić do wskazanych osób, zgodnie z jego ostatnią wolą.

Chuck Norris zdecydował o swoim majątku. Ta decyzja ucina wszelkie spekulacje

Aktor był mężem Geny O’Kelley i ojcem pięciorga dzieci. Z pierwszego małżeństwa z Dianne Kay Holechek doczekał się synów, Mike’a i Erica, którzy poszli w jego ślady i związali się z branżą filmową jako aktorzy i kaskaderzy. Miał również córkę Dinę z wcześniejszej relacji oraz bliźniaki z drugiego małżeństwa - Dakotę i Danilee. Choć szczegóły podziału fortuny nie zostały ujawnione, nic nie wskazuje na to, by w rodzinie dochodziło do napięć. Wręcz przeciwnie - wszystko ma przebiegać zgodnie z jasno określonym testamentem aktora.

Z relacji osób z otoczenia rodziny wynika, że Chuck Norris od dawna podkreślał, iż jego majątek powinien trafić do jego dzieci oraz ukochanej w taki sposób, by nie stał się źródłem sporów. Podział aktywów miał zostać ustalony z wyprzedzeniem właśnie po to, by uniknąć nieporozumień, o czym obecnie mówią zagraniczne portale. "Oczekuje się, że majątek Chucka zostanie podzielony między sześć osób w sposób sprawiedliwy i zgodny z jego wolą" - potwierdziło źródło bliskie gwiazdorowi w rozmowie z Radar Online.

Chuck Norris w ostatnim wpisie poruszył fanów. Padły słowa o starości

Gwiazdor jeszcze niedawno świętował swoje 86. urodziny, dzieląc się z fanami nagraniem w mediach społecznościowych. Na wideo pokazał, że wciąż jest w świetnej formie - trenował i z charakterystyczną dla siebie energią prezentował elementy sztuk walki.

"Dzisiaj kończę 86 lat! Nic tak nie odmładza jak odrobina zabawy w słoneczny dzień. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i możliwość dalszego robienia tego, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż sobie wyobrażacie" - napisał aktor. "Nie starzeję się, wchodzę na wyższy poziom" - uzupełnił.