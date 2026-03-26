Rodzina spełni ostatnią wolę Chucka Norrisa. Wiadomo, jak podzielono 70 milionów dolarów

Chuck Norris nie zostawił miejsca na niedomówienia. Gwiazdor zdecydował, jak podzielić 70 mln dolarów, by uniknąć konfliktów wśród bliskich.
REUTERS

Chuck Norris zmarł 19 marca, co przekazali jego bliscy. Popularność przyniosły mu role m.in. w "Drodze smoka" oraz serialu "Strażnik Teksasu", które uczyniły go jedną z ikon kina akcji. Pozostawił po sobie również jasno uporządkowane sprawy majątkowe - jego fortuna, szacowana na 70 mln dolarów, ma trafić do wskazanych osób, zgodnie z jego ostatnią wolą.

Aktor był mężem Geny O’Kelley i ojcem pięciorga dzieci. Z pierwszego małżeństwa z Dianne Kay Holechek doczekał się synów, Mike’a i Erica, którzy poszli w jego ślady i związali się z branżą filmową jako aktorzy i kaskaderzy. Miał również córkę Dinę z wcześniejszej relacji oraz bliźniaki z drugiego małżeństwa - Dakotę i Danilee. Choć szczegóły podziału fortuny nie zostały ujawnione, nic nie wskazuje na to, by w rodzinie dochodziło do napięć. Wręcz przeciwnie - wszystko ma przebiegać zgodnie z jasno określonym testamentem aktora.

Z relacji osób z otoczenia rodziny wynika, że Chuck Norris od dawna podkreślał, iż jego majątek powinien trafić do jego dzieci oraz ukochanej w taki sposób, by nie stał się źródłem sporów. Podział aktywów miał zostać ustalony z wyprzedzeniem właśnie po to, by uniknąć nieporozumień, o czym obecnie mówią zagraniczne portale. "Oczekuje się, że majątek Chucka zostanie podzielony między sześć osób w sposób sprawiedliwy i zgodny z jego wolą" - potwierdziło źródło bliskie gwiazdorowi w rozmowie z Radar Online.

Gwiazdor jeszcze niedawno świętował swoje 86. urodziny, dzieląc się z fanami nagraniem w mediach społecznościowych. Na wideo pokazał, że wciąż jest w świetnej formie - trenował i z charakterystyczną dla siebie energią prezentował elementy sztuk walki.

"Dzisiaj kończę 86 lat! Nic tak nie odmładza jak odrobina zabawy w słoneczny dzień. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i możliwość dalszego robienia tego, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż sobie wyobrażacie" - napisał aktor. "Nie starzeję się, wchodzę na wyższy poziom" - uzupełnił.

