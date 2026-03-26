Za tyle Przetakiewicz nie przeżyłaby miesiąca. Padła konkretna kwota

Nie da się ukryć, że Joanna Przetakiewicz to jedna z najpopularniejszych polskich bizneswoman i stała bywalczyni salonów. Od lat prowadzi swoją markę odzieżową i wnętrzarską La Manię, oferując ekskluzywne produkty. Joanna Przetakiewicz uwielbia luksus i tego nie ukrywa. Widać to nie tylko w jej stylizacjach, ale także wnętrzach domu, który chętnie pokazuje w sieci. Teraz otworzyła się na temat finansów i przyznała, za jaką kwotę nie byłaby w stanie przeżyć miesiąca.

Joanna Przetakiewicz otwarcie o pieniądzach. Tak szczera jeszcze nie była

Joanna Przetakiewicz udzieliła wywiadu Kozaczkowi, w którym poruszyła wiele tematów. Nie zabrakło również rozmowy o pieniądzach. W pewnym momencie dziennikarz spytał ją o życie za 3167 złotych miesięcznie, czyli kwotę, która przypada statystycznie na jednego Polaka według GUS-u. Joanna Przetakiewicz nie owijała w bawełnę.

Założycielka marki La Mania przyznała, że zna wiele kobiet, które żyją za takie pieniądze i bardzo je za to podziwia. - Mnóstwo dziewczyn moich wspaniałych z Ery Nowych Kobiet, dokładnie żyje za tyle. Mało tego, ich mamy lub babcie, żyją za jeszcze mniej, bo mają emeryturę po tysiąc złotych, a nawet mniej czasami, 970 zł albo tam 1170 zł. (...) Uważam, że są fenomenalni. Polacy są fenomenalni. Kobiety w Polsce są najlepszymi dyrektorami finansowymi swoich finansów, jakich nie ma na świecie. Więc jak ja słyszę te brednie, że kobiety nie mają głowy do pieniędzy, to po prostu wiem, że to jest bzdura - powiedziała Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz nie przeżyłaby za tyle jednego miesiąca. Padła dokładna kwota

Okazuje się, że sama Joanna Przetakiewicz próbowała żyć za dwa tysiące złotych miesięcznie. W pewnym momencie swojego życia, gdy zainwestowała pieniądze w kilka biznesów, zrobiła sobie test, czy jest w stanie przetrwać za taką kwotę. Okazało się, że nie.

- Dokładnie to było wtedy po rozwodzie. Autentycznie spisywałam wszystkie swoje wydatki powyżej 20 zł. (...) To był właśnie ten mój kilkumiesięczny test, kiedy sytuacja była taka, że wszystkie swoje oszczędności zainwestowałam w kolejną klinikę i w restaurację. Naprawdę było ciężko. I wtedy sobie pomyślałam, czy jestem w stanie żyć za 2000 zł miesięcznie. Za 2000 zł miesięcznie nie byłam w stanie żyć. Rodzice mi pomagali, ale to nie była duża pomoc - przyznała Joanna Przetakiewicz.