Agata Duda robi teraz karierę w banku? Jest oświadczenie NBP

Agata Duda po dziesięciu latach spędzonych w Pałacu Prezydenckim przestała pełnić funkcję pierwszej damy w 2025 roku. W styczniu 2026 roku w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Andrzej Duda wyznał, że jego żona obecnie nie pracuje i potrzebuje wyciszenia. Teraz w podcaście "Newsweeka" pojawiły się informacje, że Agata Duda ma pracować w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiciele banku postanowili odnieść się do medialnych rewelacji.

REKLAMA

Agata Duda miała zacząć karierę w bankowości. Jest komunikat przedstawicieli NBP

W podcaście "W związku ze śledztwem" pojawiły się nieoficjalne ustalenia, że była pierwsza dama zdecydowała się wrócić na rynek pracy i obecnie dostała posadę w Narodowym Banku Polskim. Wygląda jednak na to, że rewelacje "Newsweeka" mijają się z prawdą. Narodowy Bank Polski wydał oświadczenie w tej sprawie. "W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim" - czytamy.

Duda: Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym

Przypomnijmy, że przed prezydenturą Andrzeja Dudy jego żona była germanistką i uczyła języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Po latach spędzonym w Pałacu Prezydenckim nie zdecydowała się jednak wrócić do pracy w szkole. - Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przed moją prezydenturą. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Były prezydent Polski wyznał, że jego żona nie "szukała nigdzie pracy" po zakończeniu jego prezydentury. - Powiedziała mi, że ona po prostu potrzebuje odpoczynku po tych 10 latach. Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć - powiedział. Duda podkreślił w wywiadzie, że "jako mąż stara się zadbać o jej spokój i o to, żeby miała tę możliwość wyciszenia się". - Uważam, że jeśli ma taką potrzebę, to ma do tego prawo - dodał Andrzej Duda.