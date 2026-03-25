Krzysztof Gojdź to jeden z najbardziej rozpoznawalnych lekarzy medycyny estetycznej. Na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, choć bywa również w Polsce. Nie ukrywa, że to jednak w USA czuje się najlepiej. To tam przyjmuje do swojego gabinetu największe gwiazdy Hollywood. Ekspert mówi głośno, że nie dogaduje się z Polakami. W najnowszej rozmowie przyznał, z czego to wynika. Okazuje się, że problemem jest mentalność.

Krzysztof Gojdź narzeka na Polaków. To mu w nich przeszkadza

W rozmowie z Małgorzatą Ohme lekarz poruszył temat polskiej mentalności. Nie ukrywa, że przeszkadza mu to, że rodacy nie potrafią docenić tego, że ktoś odniósł sukces. Inaczej jest za to w Stanach Zjednoczonych. - W Polsce, jeśli ktoś osiągnie sukces, mamy coś takiego, że musimy umniejszać. To, co w Stanach mi się podoba: jak jadę swoim Ferrari, zatrzymują mnie młodzi ludzie i pytają: "Powiedz, co robisz w życiu, daj mi inspirację, dlaczego jeździsz takim samochodem, masz takie fajne życie" - zauważył Gojdź..

Lekarz uważa, że w Polsce nie docenia się sukcesu, a szuka dziury w całym. - Tam jest bardziej takie docenianie i ciekawość, co zrobiłeś w życiu, że masz takie życie. A w Polsce? Ukradł, zakombinował albo dziewczyna no to dała, więc to nie jest fajne - podkreślił.

Krzysztof Gojdź nie ma dobrego zdania o Polonii

W Stanach Zjednoczonych mieszka niemal dziesięć milionów Polaków. Krzysztof Gojdź nie ukrywa, że nie ma o Polonii w USA dobrego zdania. Opowiedział Małgorzacie Ohme, z czego wynika jego niechęć. - Niestety, wśród Polonii jest podobnie, bo pamiętam, przyjechałem do Miami - wszyscy: gwiazda, łączą się, zapraszają, ale jak już otworzyłem klinikę i osiągnąłem sukces, to nagle: "Patrz, jak jemu się udało". No to już był taki hejt, po prostu - ocenił ekspert medycyny estetycznej.

Gojdź nie ukrywa, że ma w polskich przyjaciół, ale stara się mimo wszystko unikać Polonii. - Polak Polakowi nigdy nie pomoże. Mam kilkunastu przyjaciół Polaków, ale staram się z Polonią za bardzo tam się nie bratać, bo jest tam cały czas polska zawiść i polski hejt - podsumował gorzko.