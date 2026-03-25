"Mam na czole napisane Radom". Prawie 35 lat na scenie. Od początku uchodzi za "swojaka"

Polska scena muzyczna zna wiele historii o błyskawicznej sławie, ale nie każda kończy się równie dobrze. W tym przypadku było inaczej. Za rozpoznawalnym głosem i przebojami stoi człowiek, który mimo sukcesów nie stracił kontaktu z codziennością i ludźmi.

Telewizyjny start otworzył mu drzwi do kariery. Szybko stał się rozpoznawalny w całej Polsce

Szymon Wydra swoją popularność zdobył dzięki udziałowi w programie "Idol", emitowanym na antenie Polsatu. Choć nie wygrał, to właśnie jego występy zapadły w pamięć widzów. Charakterystyczny wygląd i mocny głos sprawiły, że szybko wyróżnił się na tle innych uczestników.

Niedługo później pojawiły się znane utwory, które często gościły w radiu. Muzycy zdobywali nagrody i występowali na wielu festiwalach. Mimo rosnącej popularności Szymon Wydra nie zmienił swojego podejścia do życia.

Na scenie gwiazda, poza nią zwykły człowiek. Bliskość z ludźmi stała się jego znakiem rozpoznawczym

Od początku sprawiał wrażenie osoby bez dystansu do innych. W wywiadach podkreśla przywiązanie do rodzinnego Radomia i unika wielkich słów o karierze. Szymon Wydra, mimo sukcesów zespołu Szymon Wydra & Carpe Diem, zachował wizerunek "swojaka", który potrafi rozmawiać z każdym bez względu na okoliczności.

- Kocham to miasto. Tu mi się za wiele złego nie stało, a przede wszystkim spotkały dobre rzeczy. Zawsze mówiłem, że miasto to są ludzie. Radom jest fantastyczny! Cudowny! Nigdy nie dam powiedzieć złego słowa o naszym mieście i zresztą znawcy tematu Szymona Wydry wiedzą, że ja mam na czole napisane Radom - opowiadał Szymon Wydra na łamach cozadzien.pl.

Relacje z fanami i współpracownikami budował na szczerości. Osoby, które miały okazję go poznać, zwracają uwagę na jego otwartość i poczucie humoru. To cechy, które wyróżniają go w świecie show-biznesu.

Zaczynał od lokalnych scen i zwykłej pracy. Droga do sukcesu była długa i pełna wyzwań

Szymon Wydra urodził się w Radomiu i zanim zdobył ogólnopolską rozpoznawalność, przez lata rozwijał swoją pasję do muzyki. Uczył się gry na gitarze, występował na lokalnych festiwalach i stopniowo budował doświadczenie sceniczne razem z zespołem Carpe Diem. Jeszcze przed wzrostem popularności pracował m.in. jako sprzedawca, serwisant mebli i sprzątacz, łącząc codzienne obowiązki z rozwijaniem kariery muzycznej.

Grupa Carpe Diem powstała w 1992 roku. Utwory trafiały do lokalnych rozgłośni radiowych, a koncerty pozwalały budować coraz większe grono fanów. Prawdziwy przełom nastąpił w 2002 roku, gdy Szymon Wydra zajął trzecie miejsce w programie "Idol". Kilka miesięcy później poznaliśmy przeboje "Teraz wiem" i "Pozwól mi lepszym być". W 2005 roku, na drugiej płycie, ukazał się największy hit, czyli "Życie jak poemat".

11 marca 2026 roku Szymon Wydra i Carpe Diem wydali nowy singiel. Jak przyznają, "Wciąż Mamy Moc" przypomina, że mimo wyzwań, ludzie znajdują w sobie energię, by iść dalej.