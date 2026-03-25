24 marca Marta Nawrocka wzięła udział w pierwszym dniu szczytu organizowanego przez Melanię Trump "Fostering the Future Together". Żona Karola Nawrockiego nie przemawiała w Waszyngtonie, a jej wystąpienie zaplanowano na kolejny dzień. Podczas wizyty w stolicy Stanów Zjednoczonych pierwsza dama miała okazję zobaczyć także wyjątkowe miejsce, czym pochwaliła się na Instagramie.

Zobacz wideo Woźniak-Starak jasno o Nawrockiej. Jest przez nią mile widziana

Marta Nawrocka w Waszyngtonie odwiedziła wyjątkowe miejsce dla Polonii

Jak wynika z najnowszego wpisu Marty Nawrockiej w mediach społecznościowych, w trakcie pobytu w Waszyngtonie pierwsza dama odwiedziła Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. "To wyjątkowe miejsce modlitwy i zadumy odgrywa dziś ważną rolę dla Polaków mieszkających za Oceanem, także dzięki działalności środowiska polonijnego skupionego wokół Fundacji Przyjaciół Jana Pawła II. Dziękuję Państwu za zaangażowanie, troskę o polskie dziedzictwo oraz piękny przykład patriotyzmu" - czytamy na Instagramie. Zdjęcia z wizyty Nawrockiej w sanktuarium zobaczycie w naszej galerii:

Pomysł utworzenia miejsca kultu zrodził się w 1989 roku podczas spotkania Jana Pawła II z ówczesnym biskupem Adamem Maidą. Budowę rozpoczęto w 1997 roku, a zakończono w 2001 roku. Uroczyste otwarcie Centrum Kultury Papieża Jana Pawła II w Waszyngtonie odbyło się w marcu 2001 roku, z udziałem prezydenta George'a W. Busha.14 kwietnia 2014 roku, w dniu kanonizacji Jana Pawła II przez papieża Franciszka, sanktuarium uzyskało rangę narodową i od tej pory funkcjonuje jako Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.

Marta Nawrocka w Waszyngtonie. Stylistka skrytykowała stylizację pierwszej damy

Na wydarzeniu zorganizowanym przez Melanię Trump uwagę mediów przykuła stylizacja Marty Nawrockiej, w której dominowała beżowa marynarka. Jej kreację w rozmowie z Plotkiem oceniła stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. - W tej estetyce każdy detal zaczyna pracować przeciwko noszącej: zbyt miękka konstrukcja, źle wyważone ramiona, tkanina bez odpowiedniej gramatury. Profesjonalizm nie zaczyna się od fasonu, tylko od jakości: materiału, krawiectwa, konstrukcji. Dopiero na tym fundamencie można budować wizerunek. Wszystko inne pozostaje stylizacją, a czasem jedynie jej imitacją bez klasy. Bo choć nazywamy to inspiracją, w praktyce często jest to po prostu brak własnego języka - skomentowała ekspertka.