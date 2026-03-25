Zmarł Zdzisław Szymborski - ceniony aktor, który przez wiele lat był związany z polskim kinem i telewizją. Odszedł 16 marca w wieku 93 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek artystyczny obejmujący zarówno role aktorskie, jak i liczne współprace przy produkcjach filmowych. Informację o śmierci aktora w mediach społecznościowych przekazał Film Polski.

Zdzisław Szymborski nie żyje. W jakich filmach i serialach grał?

Zdzisław Szymborski urodził się w 1932 roku w Radzyminie. Już od najmłodszych lat interesował się teatrem i marzył o występach na scenie. Swoje zainteresowania rozwijał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1957 roku. W tym samym czasie rozpoczęła się jego zawodowa kariera aktorska.

Na przestrzeni lat Szymborski zagrał wiele ról drugoplanowych, współpracując z czołowymi twórcami polskiego kina. Pojawiał się w filmach reżyserowanych przez Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdę, Janusza Majewskiego, Juliusza Machulskiego czy Wojciecha Marczewskiego. Szczególne miejsce w jego filmografii zajmują komedie Stanisława Barei, w których występował regularnie. Widzowie mogą go pamiętać z takich produkcji jak "Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" czy "Miś".

Aktor był również aktywny w telewizji. Występował w popularnych serialach, takich jak "Polskie drogi", "07 zgłoś się", "Czterdziestolatek", "Dom", "Zmiennicy" oraz "Sława i chwała". Brał także udział w licznych spektaklach Teatru Telewizji, który przez lata odgrywał ważną rolę w polskiej kulturze.

Od lat 80. rozwijał swoją działalność również poza aktorstwem. Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2011 roku w filmie "Bitwa Warszawska 1920" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Przy tej produkcji pracował także jako asystent reżysera, łącząc swoje doświadczenie aktorskie z pracą za kamerą.

Zmarł Zdzisław Szymborski. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktora?

Msza Święta żałobna odbędzie się w czwartek 26 marca 2026 roku o godzinie 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej 14 w Warszawie. Pogrzeb zaplanowano tego samego dnia na cmentarzu Stare Powązki.