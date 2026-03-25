Joanna Jabłczyńska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwatorami. W najnowszym wpisie postanowiła podzielić się z nimi refleksją nad kwestią przemijania. Aktorka opowiedziała przy tym chwytającą za serce opowieść, odpakowując pudło z telewizorem. Wyjaśniła, co dokładnie się stało.

Wzruszająca historia Joanny Jabłczyńskiej. Apeluje, by nie odkładać marzeń na później

- Mam przed sobą nierozpakowaną paczkę, ale wbrew pozorom to nie będzie unboxing. To telewizor, który kupiłam pod koniec listopada zeszłego roku. Do tej pory nie został rozpakowany i przez cały ten czas leżał nietknięty, aż do dzisiaj. Ponieważ dziś trafił ponownie w moje ręce, postanowiłam nagrać tę rolkę - zaczęła na udostępnionym nagraniu Jabłczyńska. Jak się okazało, przedmiot miał trafić do pani Kazimiery z Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach. Kobieta poprosiła o niego w liście do św. Mikołaja, który odczytała na filmiku aktorka. Gwiazda chciała osobiście wręczyć prezent pensjonariuszce. Niestety, tak się nie stało.

- Na początku grudnia dostałam informację, że pani Kazimiera nie żyje - skomentowała Jabłczyńska, nie kryjąc emocji. Podzieliła się też przebiegiem rozmowy z przyjaciółką. Nie zabrakło refleksji na temat przemijania. - Zaczęłam się zastanawiać, że człowiek wszystko odkłada na później, a to później może nigdy nie nadejść. Dlatego do ciebie dzwonię - odczytała wiadomość od koleżanki aktorka.

Na koniec zaapelowała więc do swoich odbiorców. - Nagrywam tę rolkę, żeby siebie i was zachęcić do tego, żeby nie odkładać marzeń na później, żeby nie odkładać siebie na później. Jeśli chcecie się z kimś spotkać, po prostu to zróbcie. Jeśli chcecie do kogoś zadzwonić, nie odkładajcie tego - podkreśliła Jabłczyńska.

Lawina komentarzy pod wpisem aktorki. "Nie odkładajmy nikogo na później"

Pod postem Jabłczyńskiej prędko zaroiło się od wpisów internautów. Jednogłośnie zgodzili się ze słowami aktorki. "Bardzo to mądre i smutne", "Czas jest bezcenny", "Asiu dokładnie tak, nie odkładajmy nikogo na później", "Wzruszające nagranie...", "Piękna, wzruszająca, refleksyjna rolka. Często to słyszymy, powtarzamy, ale najważniejsze, abyśmy to wprowadzili w nasze życie, do naszej codzienności." - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.