Smutne informacje trafiły w poniedziałkowy wieczór do mediów. Nie żyje Janusz Ratajczak - ceniony śpiewak operowy i wieloletni solista Opery Nova zginął w wypadku drogowym pod Bydgoszczą. Do dramatycznego zdarzenia doszło 23 marca na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Przyłubie, gdzie zderzyły się aż cztery pojazdy. Informacje o śmierci artysty pojawiły się jeszcze tego samego dnia wieczorem, potwierdzając najgorsze obawy. Mężczyzna miał 64 lata.

Śmierć Janusza Ratajczaka była tragiczna. Okoliczności wypadku są niezwykle wstrząsające. "Auto spadło z pięciometrowej skarpy. O godzinie 16:08 nastąpiło zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem czterech pojazdów: trzech osobowych i ciężarowego Mercedesa. I to od niego się wszystko zaczęło. Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Torunia, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia bocznego z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki Skoda" - relacjonowała "Faktowi" nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

"Następnie Skoda zderzyła się z pojazdem marki Seat jadącym za pojazdem ciężarowym. A w tym samym czasie samochód ciężarowy Mercedes uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd marki Audi, który wypadł z drogi i spadł z pięciometrowej skarpy" - przekazała.

"Niestety kierujący pojazdem Audi 63-latek, mieszkaniec naszego powiatu, poniósł śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy nie doznali żadnych obrażeń" - czytamy w "Fakcie".

Policja udostępniła również wstępne ustalenia dotyczące uczestników zdarzenia. "Kierujący byli trzeźwi a od kierującego pojazdem ciężarowym pobrano krew do badań w szpitalu. I w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym" - przekazała "Faktowi". nadkom. Kowalska.

Śmierć Janusza Ratajczaka to ogromna strata dla środowiska muzycznego i jego uczniów. W sieci pojawiło się wiele kondolencji i smutnych słów od wiernych fanów, rodziny i przyjaciół.

