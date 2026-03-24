18 marca Edward Miszczak świętował swoje 71. urodziny. Z tej okazji urządził imprezę dla swoich znajomych z show-biznesu, których zaprosił do jednej z warszawskich restauracji na Pradze Północ. Okazuje się, że goście bawili się tak dobrze, że rozeszli się do domów dopiero około 3:00 nad ranem.
Urodzinowa impreza Edwarda Miszczaka odbiła się szerokim echem w mediach. Nic dziwnego, bo obok takiego tłumu gwiazd zgromadzonych w jednym miejscu nie sposób przejść obojętnie. Wszyscy zostali uwiecznieni przez czujnych paparazzi. Na zdjęciach z wydarzenia można więc dostrzec nie tylko samego Edwarda Miszczaka, ale oczywiście jego ukochaną żonę, Annę Cieślak, a także gości. Wśród nich byli obecni Paweł Małaszyński, Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem, Marta Żmuda Trzebiatowska, Małgorzata Ohme, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Bartosz Węglarczyk czy Andrzej Nejman z synem Jakubem.
Goście przybyli tłumnie z prezentami i balonami. Przez duże okna lokalu widać było, że wewnątrz impreza trwała w najlepsze. Edward Miszczak wynajął całą restaurację dla swoich gości, więc nikt nieproszony nie mógł wejść do środka i zakłócić przebiegu zabawy. Według doniesień "Super Expressu", wszyscy bawili się tak dobrze, że rozeszli się do swoich domów dopiero o 3.00 nad ranem.
Nie da się ukryć, że rzadko można zobaczyć Edwarda Miszczaka i Annę Cieślak razem. Para nie pojawia się często na salonach, nie jest też przesadnie aktywna w social mediach. Ostatnio jednak aktorka zaskoczyła i udostępniła na swoim profilu zdjęcie magazynu "Press", na którym pojawił się jej mąż. "Edek z fabryki kredek" - napisała Anna Cieślak, ujawniając przy okazji, jak zwraca się do męża.
"Jest moc", "Świetna sesja. Ważny wywiad mądrego człowieka", "Czytanie to jedno, ale jaka to sesja! Bardzo dobra", "Okładka bardzo zachęcająca!", "To jest mega dobry (i mądry!) wywiad!"