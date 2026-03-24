W poniedziałek 23 marca wieczorem nadeszła smutna wiadomość o śmierci 98-letniego Franciszka Komorniczaka. Informację przekazał serwis Film Polski. Aktora przez lata można było oglądać w "Świecie według Kiepskich", ale nie tylko. Na swoim koncie miał także kilka innych drobnych ról.

Franciszek Komorniczak nie żyje. Grał w "Świecie według Kiepskich"

Franciszek Komorniczak zadebiutował przed kamerami w 1997 roku w filmie fabularnym "Farba". Zagrał wtedy dziadka Celiny. Aktor specjalizował się w rolach drugoplanowych i nigdy nie zagrał głównej roli. Od 2000 roku regularnie pojawiał się na planie serialu "Świat według Kiepskich", gdzie grywał różne role. Wcielał się między innymi w kombatanta, kolegę Boryska, muzyka czy emeryta. Franciszek Komorniczak grał w produkcji do 2007 roku i wystąpił w siedmiu odcinkach, takich jak: "Castino De Renta 2000", "Kiepski magnes", "Rekord Man", "Firma", "Pielgrzymka", "Chór", "Ciucholand".

Na swoim koncie miał także rolę w "Pierwszej miłości", gdzie zagrał staruszka przyglądającego się Kindze Żukowskiej i Jakubowi Szafrańskiemu w parku w odcinku 399. Zagrał również w "Niesamowitych historiach", serialu dokumentalnym fabularyzowanym, wcielając się w rolę Ryszarda Prokopczyńskiego w odcinku "Rykoszet". To była jego ostatnia rola. Z planami serialowymi skończył w 2009 roku.

Pogrzeb Franciszka Komorniczaka. Podano szczegóły

W sieci opublikowano także nekrolog z informacjami o pogrzebie Franciszka Komorniczaka. Zaplanowano go na środę 25 marca. Msza ma się odbyć o godzinie 12.30 w kaplicy na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Fani serialu "Świat według Kiepskich" na przestrzeni lat pożegnali wielu aktorów związanych z produkcją. Odeszli już Marzena Kipiel-Sztuka, która wcielała się w Halinkę Kiepską, Ryszard Kotys, znany jako Marian Paździoch, Dariusz Gnatowski, który grał Arnolda Boczka, a także Krystyna Feldman (Babka Kiepska) oraz Bohdan Smoleń (listonosz Edzio). Serial "Świat według Kiepskich" był emitowany od 1999 do 2022 roku.