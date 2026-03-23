"New York Times" informuje, że w poniedziałek, 23 marca, ława przysięgłych w Los Angeles zdecydowała, że Bill Cosby jest winny zarzucanych mu czynów w sprawie o gwałt i odurzenie. Ostateczny wyrok zakończył trwający dwa tygodnie proces i zapadł trzeciego dnia obrad. Donnie Motsinger, ofiara Billa Cosby'ego wniosła pozew cywilny przeciwko niemu we wrześniu 2023 roku, ale wprost przyznaje, że na wyrok czekała aż 54 lata.
W czasie rozprawy prawnicy Donnie Motsinger mówili, że w 1972 roku podczas występu Billa Cosby'ego kobieta została odurzona przez niego i następnie zgwałcona. Miała odzyskać przytomność w swoim domu i była rozebrana do bielizny. Prawnicy zapewniali, że Donnie Motsinger była przekonana, że została skrzywdzona przez komika. Ostatecznie ława przysięgłych uznała, że Bill Cosby jest winny zarzucanych mu czynów i musi zapłacić kobiecie 19,25 mln dolarów odszkodowania.
Bill Cosby nie zeznawał podczas procesu, a jego prawniczka, Jennifer Bonjean stwierdziła, że jej klient zamierza odwołać się od wyroku. Tymczasem Donnie Motsinger nie ukrywała radości po usłyszeniu wyroku. - Czekałam na sprawiedliwość 54 lata i wiem, że dla pozostałych kobiet to wciąż niepełny finał, ale mam nadzieję, że choć trochę im to pomoże - powiedziała i dodała, że ważne było dla niej to, by uwierzono w jej zeznania.
Warto dodać, że 21 czerwca 2022 roku Bill Cosby już usłyszał jeden wyrok. Został wtedy uznany za winnego molestowania seksualnego w sprawie z 1975 roku. Ofiara miała wówczas 16 lat. Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się w 2014 roku, ale dopiero wyżej wspomnianego dnia ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że Cosby jest winny popełnienia zarzucanych mu czynów. W wyniku tej decyzji komik musiał zapłacić pół miliona dolarów odszkodowania. Jego obrońcy byli jednak zadowoleni z wyroku, gdyż nie zasądzono zadośćuczynienia za straty moralne.
To było dla nas ogromne zwycięstwo, ponieważ oni (prawnicy ofiary - przyp. red.) domagali się milionów dolarów. Suma (zasądzonego zadoścuczynienia - przyp. red.) nie uwzględnia jednak kosztów sądowych i zamierzamy się odwoływać. Pan Cosby nie będzie przy tym płacił odszkodowania za straty moralne - powiedział w wywiadzie dla Fox News przedstawiciel komika.
Jakby tego było mało, wcześniej komik został uznany za winnego gwałtu na Andrei Constand. Aktor spędził niemal trzy lata w więzieniu stanowym w Pensylwanii. W wyniku apelacji wyrok został uchylony i artysta został zwolniony z aresztu.