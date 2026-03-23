"New York Times" informuje, że w poniedziałek, 23 marca, ława przysięgłych w Los Angeles zdecydowała, że Bill Cosby jest winny zarzucanych mu czynów w sprawie o gwałt i odurzenie. Ostateczny wyrok zakończył trwający dwa tygodnie proces i zapadł trzeciego dnia obrad. Donnie Motsinger, ofiara Billa Cosby'ego wniosła pozew cywilny przeciwko niemu we wrześniu 2023 roku, ale wprost przyznaje, że na wyrok czekała aż 54 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Natsu komentuje wyrok Wardęgi. Od razu zadzwoniła do Dubiela

Bill Cosby został uznany za winnego. Musi zapłacić odszkodowanie

W czasie rozprawy prawnicy Donnie Motsinger mówili, że w 1972 roku podczas występu Billa Cosby'ego kobieta została odurzona przez niego i następnie zgwałcona. Miała odzyskać przytomność w swoim domu i była rozebrana do bielizny. Prawnicy zapewniali, że Donnie Motsinger była przekonana, że została skrzywdzona przez komika. Ostatecznie ława przysięgłych uznała, że Bill Cosby jest winny zarzucanych mu czynów i musi zapłacić kobiecie 19,25 mln dolarów odszkodowania.

Bill Cosby nie zeznawał podczas procesu, a jego prawniczka, Jennifer Bonjean stwierdziła, że jej klient zamierza odwołać się od wyroku. Tymczasem Donnie Motsinger nie ukrywała radości po usłyszeniu wyroku. - Czekałam na sprawiedliwość 54 lata i wiem, że dla pozostałych kobiet to wciąż niepełny finał, ale mam nadzieję, że choć trochę im to pomoże - powiedziała i dodała, że ważne było dla niej to, by uwierzono w jej zeznania.

To nie jest pierwszy wyrok Billa Cosby'ego. Już raz został skazany

Warto dodać, że 21 czerwca 2022 roku Bill Cosby już usłyszał jeden wyrok. Został wtedy uznany za winnego molestowania seksualnego w sprawie z 1975 roku. Ofiara miała wówczas 16 lat. Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się w 2014 roku, ale dopiero wyżej wspomnianego dnia ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że Cosby jest winny popełnienia zarzucanych mu czynów. W wyniku tej decyzji komik musiał zapłacić pół miliona dolarów odszkodowania. Jego obrońcy byli jednak zadowoleni z wyroku, gdyż nie zasądzono zadośćuczynienia za straty moralne.

To było dla nas ogromne zwycięstwo, ponieważ oni (prawnicy ofiary - przyp. red.) domagali się milionów dolarów. Suma (zasądzonego zadoścuczynienia - przyp. red.) nie uwzględnia jednak kosztów sądowych i zamierzamy się odwoływać. Pan Cosby nie będzie przy tym płacił odszkodowania za straty moralne - powiedział w wywiadzie dla Fox News przedstawiciel komika.

Jakby tego było mało, wcześniej komik został uznany za winnego gwałtu na Andrei Constand. Aktor spędził niemal trzy lata w więzieniu stanowym w Pensylwanii. W wyniku apelacji wyrok został uchylony i artysta został zwolniony z aresztu.