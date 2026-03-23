Nie żyje dyrektor generalny i właściciel OnlyFans. Firma wydała oświadczenie

Nie żyje Leonid Radvinsky - dyrektor generalny i właściciel OnlyFans. Informacja o jego śmierci trafiła do mediów 23 marca. Firma ukraińsko-amerykańskiego miliardera wydała w tej sprawie oświadczenie. Podano informację, że mężczyzna przez wiele lat zmagał się z chorobą nowotworową.

"Z głębokim smutkiem ogłaszamy śmierć Leo Radvinsky'ego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z rakiem. Jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" – poinformowała londyńska firma w oświadczeniu. Radvinsky miał 43 lata.

W chwili śmierci ukraińsko-amerykański biznesmen był jedynym udziałowcem firmy i mieszkał na Florydzie z żoną i dziećmi. Warto nadmienić, że przejął Fenix International, a więc spółkę-matkę OnlyFans, w 2018 roku (stał się wówczas jej dyrektorem oraz większościowym udziałowcem). Kwota tej transakcji nie została ujawniona.

Jak podają zagraniczne media, kontrowersyjna platforma, która zarządzał, a która jest adresowana do osób dorosłych, stała się niezwykle popularna i przychodowa, gdy wybuchła epidemia COVID-19 i w wielu krajach zarządzono lockdown. To wówczas przybyło wiele nowych użytkowników i odnotowano wzrost liczby treści publikowanych na platformie.

Agencja Reuters poinformowała w styczniu tego roku, że OnlyFans rozważa sprzedaż większościowego pakietu udziałów firmie inwestycyjnej Architect Capital w ramach transakcji wyceniającej firmę na około 5,5 miliarda dolarów (wliczając w to zadłużenie). Po śmierci 43-latka nie wiadomo, kto będzie właścicielem platformy.

Leonid Radvinsky udzielał się charytatywnie

Według rankingu Forbesa "Real-Time Billionaire" z października 2025 roku majątek Leo Radvinsky'ego wynosił 7,8 mld dolarów netto. Ukraińsko-amerykański miliarder nie tylko zarządzał platformą dla dorosłych. Jak donosi mirror.co.uk, w 2024 roku Radvinsky i jego żona publicznie wspierali program grantowy o wartości 23 milionów dolarów na badania nad rakiem. Przedsiębiorca zadeklarował również na swojej stronie internetowej, że zamierza podpisać Giving Pledge, a więc publiczne zobowiązanie zamożnych osób do przekazywania większości swojego majątku na cele filantropijne.