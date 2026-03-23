Hawaje od kilku dni zmagają się ze skutkami niszczycielskich powodzi. Najgorsza sytuacja jest w północnej części wyspy O'ahu, trzeciej co do wielkości w archipelagu, gdzie błotniste wody zalały domy i drogi. Gubernator Hawajów Josh Green powiedział, że tegoroczna powódź była najgorszą od 2004 roku. W centrum wydarzeń znalazł się amerykański aktor Jason Momoa, który na co dzień mieszka na wyspach. Gwiazdor zaangażował się w pomoc mieszkańcom.

Zobacz wideo Czy możesz ufać prognozom pogody?! Pytamy prof. Mariusza Figurskiego, eksperta IMGW

Jason Momoa zaapelował do swoich fanów. "Jeśli możecie w jakikolwiek sposób pomóc..."

"Aloha wszystkim! Ostatnie tygodnie były wyjątkowo trudne. Burze, powodzie i nieustanny deszcz na O'ahu dotknęły wielu naszych ludzi, również tych, którzy już wcześniej mierzyli się z podobnymi trudnościami. Widzieliśmy rodziny pozbawione domów, ludzi w potrzebie i naszych sąsiadów bez dachu nad głową" - zaczął w najnowszym wpisie Momoa. Aktor spędził ostatni czas na zachodniej części wyspy, gdzie razem z wolontariuszami starał się w miarę swoich możliwości pomóc wszystkim potrzebującym. "To były małe gesty, ale płynęły z głębokiej miłości do naszej społeczności. Chcę powiedzieć, że widzimy was, stoimy przy was. Wiedzcie, że nie jesteście sami" - kontynuował.

Gwiazdor zwrócił się również z prośbą do swoich fanów, którzy mieszkają na wyspach. "Jeśli możecie w jakikolwiek sposób pomóc - bez względu na to, czy w małym, czy w dużym stopniu - zróbcie to. Sprawdźcie, jak się mają wasi sąsiedzi. Dajcie, co możecie" - pisał.

Internauci poruszeni wpisem Jasona. "Dziękujemy ci za każdą pomoc!"

Na nagraniu wrzuconym przez Momoę, widzimy, jak aktor pomaga pakować jedzenie i rozwozić je do specjalnych punktów. Gwiazdor wydaje się bardzo zaangażowany w całą akcję. W komentarzach zaroiło się od podziękowań. "Zawsze taki pomocny. Dziękujemy ci za to, co robisz dla naszej społeczności", "Jason! Jesteś cudowny. To naprawdę ważne, by wspierać się w tak trudnym czasie", "Dziękujemy za każdą pomoc! Nikt tak dobrze nie potrafi wykorzystać swoich zasięgów, jak ty" - czytamy.

