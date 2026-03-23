Wywiad Dominiki Serowskiej u Żurnalisty budził emocje jeszcze przed premierą. Wszystko z powodu zapowiedzi, która sugerowała, że rozmowa w większości może dotyczyć Katarzyny Cichopek. Celebrytka kilka dni temu zareagowała na negatywne komentarze. "Obejrzyjcie całą rozmowę, zanim będziecie wyrażać swoje opinie, a jeśli będziecie jechać na samych rolkach, to nie ma to w ogóle sensu i darujcie sobie" - pisała. W wywiadzie opublikowanym 22 marca faktycznie poruszono mnóstwo wątków, a sam Żurnalista raczej unikał pytań o Cichopek. Nie oznacza to jednak, że ich zabrakło. W pewnym momencie prowadzący próbował dowiedzieć się czegoś na temat konfliktu między celebrytką a prezenterką. Co miała mu do powiedzenia Serowska?

Dominika Serowska wprost o relacji z Katarzyną Cichopek. Postawiła sprawę jasno

- Słyszałem o tym, że pogodziłaś się z Katarzyną Cichopek. To prawda? - wypalił niespodziewanie Żurnalista. - A skąd ty masz takie informacje? - zastanawiała się Serowska. - To prawda? - nie odpuszczał prowadzący. - Nie, nie, zupełnie nie - odparła celebrytka. Szybko się okazało, że pytanie o relacje z aktorką było jedynie wstępem do rozmowy na temat Marcina Hakiela. - Nie chcę rozmawiać o Katarzynie Cichopek, ale zastanawiam się, ile razy pokłóciłaś się z Marcinem o to, co działo się w mediach, bo wiem, że naciskałaś na niego, że był za miękki i powinien pójść mocniej w "konflikt" - kontynuował Żurnalista.

Serowska przyznała, że nie chodziło o sam "konflikt", lecz po prostu o szczerość. - W pewnym momencie powiedziałam: "Marcin, albo wywalasz na stół wszystko, co masz i nie tłumaczysz już tego, tylko pokazujesz ludziom, to co masz i ludzie wtedy to widzą, albo koniec tematu po prostu". Nie bawmy się w to. I też mam poczucie, że Marcin za późno wyszedł z tymi wszystkimi informacjami, bo on na początku chciał być rycerzem na białym koniu i być w porządku, ale okazało się, że to i tak nie ma większego znaczenia, bo, żeby być w porządku, trzeba mieć też partnera, który gra w porządku po drugiej stronie - tłumaczyła.

Plotkowano, że Cichopek utrzymywała Hakiela. Serowska nie wytrzymała

Serowska pojawiła się ostatnio także w podcaście "Matcha Talks". Tam została zapytana o to, kto utrzymuje rodzinę. W mediach jakiś czas temu pojawiały się pogłoski, że wcześniej to Cichopek w większości wykładała pieniądze. Celebrytka zaprzeczyła. - Absolutnie. Wydaje mi się, że są na pewno nieprawdziwe. Marcin ma swój biznes od wielu lat i świetnie sobie radzi. Myślę, że w tamtym przypadku było dokładnie tak samo. Każdy miał swoją kasę i każdy dokładał swoją cegiełkę - mówiła.

