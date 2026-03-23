Carrie Anne Fleming, czyli kanadyjska aktorka znana z licznych ról telewizyjnych i filmowych, zmarła w wieku 51 lat. Widzowie mogli ją kojarzyć nie tylko z "iZombie" i "Nie z tego świata", ale także z takich produkcji jak "Smallville", "The L Word", "Supergirl" oraz filmach "Good Luck Chuck" i "Married Life". Tragiczną informację potwierdził TMZ.

Carrie Anne Fleming nie żyje. Poruszające wspomnienie

W publikacji zagranicznego portalu podano, że przyczyną śmierci aktorki były powikłania związane z rakiem piersi. Żałobę po śmierci gwiazdy przechodzą nie tylko jej fani i znajomi z branży, ale przede wszystkim córka Madalyn Rose. Przedstawiciel gwiazdy poinformował media, że Fleming zmarła w otoczeniu najbliższych osób. Nie ma więcej szczegółów dotyczących odejścia gwiazdy.

Jim Beaver, czyli amerykański aktor, który grał u boku Fleming w hicie "Nie z tego świata", postanowił podzielić się krótkim komentarzem po śmierci koleżanki po fachu. Wiemy, że między nimi była wyjątkowa więź od lat. "Była prawdziwą skarbnicą energii i życzliwości, a przy tym niezwykle pogodną osobą, z zachwycającym śmiechem i absolutnie uroczą osobowością, która zdawała się nie mieć wyłącznika" - napisał na Facebooku. Prywatnie aktorzy przyjaźnili się i co ciekawe, oboje nazwali córki tym samym imieniem.

Carrie Anne Fleming żegnana przez fanów. Oto fakty z jej życia

Aktorka urodziła się na terenie Nowej Szkocji, a w późniejszym etapie przeniosła się do Kolumbii Brytyjskiej, gdzie uczyła się przyszłego zawodu w Victoria's Kaleidoscope Theatre oraz Kidco Theatre Dance Company. Karierę zaczęła od seriali telewizyjnych, które przyniosły jej nie tylko zawodowe spełnienie, ale i dużą rozpoznawalność.

Wieść o śmierci Fleming poruszyła fanów aktorki, co możemy zauważyć pod postem o jej odejściu na Instagramie TMZ. Wielu zaczęło ponadto wspominać jej najlepsze role. "Boże, kondolencje dla całej rodziny", "To jest teraz po prostu straszne", "Najpierw Chuck Norris, teraz ta kobieta", "Wiele ludzi umiera, jestem zdruzgotany" - czytamy komentarze.

