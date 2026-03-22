Nie żyje dziennikarz TVP3. "Odszedł zdecydowanie za wcześnie"

Dziś szczególnie bolesną stratę przeżywa redakcja TVP3 Katowice, która poinformowała o odejściu jednego ze swoich reporterów. Śmierć Kryspina Sandaka wstrząsnęła współpracownikami i pozostawiła ogromną pustkę wśród osób, które na co dzień miały okazję z nim pracować.

Dziennikarz TVP3 Katowice nie żyje. "Chłopak z potencjałem, którego nie zdążył wykorzystać"

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, Kryspina Sandaka - reportera redakcji Aktualności. Wrażliwy, dociekliwy, uważny na drugiego człowieka, zawsze gotowy pomóc. Najważniejsze były dla niego sprawy ludzi - ich trudności i historie. Widział więcej i czuł mocniej. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Miał przed sobą wiele planów i opowieści, które chciał przekazać światu. Dziś żegnamy go z bólem i niedowierzaniem" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez redakcyjnych kolegów. Młodego dziennikarza pożegnali także widzowie stacji. "Chłopak z potencjałem, którego nie zdążył wykorzystać", "Bardzo przykra informacja. Taki młody człowiek!" - pisali.

Kryspin Sandak poświęcał się pracy w stu procentach. Jego ostatni post daje do myślenia

Kryspin Sandak skupiał się na sprawach, które były ważne nie tylko dla lokalnych mieszkańców. Dzięki swojej pracy przyczyniał się do zwiększania świadomości społecznej i zachęcał odbiorców do refleksji nad otaczającą ich rzeczywistością. Jego ostatni post dotyczył suplementów diety. Sandak napisał na ich temat obszerny artykuł. "Polacy wydają na suplementy diety ponad 7 miliardów złotych rocznie. Łyka je już 75 proc. z nas. Myślimy, że kupujemy zdrowie, rygorystycznie przebadane przez państwowe laboratoria. A wiecie, jak ten system wygląda od zaplecza? Z raportu NIK wynika wprost, że to urzędowa fikcja - na blisko 63 tysiące powiadomień o nowych suplementach złożonych w ciągu zaledwie trzech lat, Sanepid poddał analizie jedynie 11 procent z nich" - czytamy we wpisie, który zachęcał do przeczytania całego artykułu.