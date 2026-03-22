Nie żyje dziennikarz TVP3. "Odszedł zdecydowanie za wcześnie"

Dziś szczególnie bolesną stratę przeżywa redakcja TVP3 Katowice, która poinformowała o odejściu jednego ze swoich reporterów. Śmierć Kryspina Sandaka wstrząsnęła współpracownikami i pozostawiła ogromną pustkę wśród osób, które na co dzień miały okazję z nim pracować.
"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, Kryspina Sandaka - reportera redakcji Aktualności. Wrażliwy, dociekliwy, uważny na drugiego człowieka, zawsze gotowy pomóc. Najważniejsze były dla niego sprawy ludzi - ich trudności i historie. Widział więcej i czuł mocniej. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Miał przed sobą wiele planów i opowieści, które chciał przekazać światu. Dziś żegnamy go z bólem i niedowierzaniem" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez redakcyjnych kolegów. Młodego dziennikarza pożegnali także widzowie stacji. "Chłopak z potencjałem, którego nie zdążył wykorzystać", "Bardzo przykra informacja. Taki młody człowiek!" - pisali.
Kryspin Sandak skupiał się na sprawach, które były ważne nie tylko dla lokalnych mieszkańców. Dzięki swojej pracy przyczyniał się do zwiększania świadomości społecznej i zachęcał odbiorców do refleksji nad otaczającą ich rzeczywistością. Jego ostatni post dotyczył suplementów diety. Sandak napisał na ich temat obszerny artykuł. "Polacy wydają na suplementy diety ponad 7 miliardów złotych rocznie. Łyka je już 75 proc. z nas. Myślimy, że kupujemy zdrowie, rygorystycznie przebadane przez państwowe laboratoria. A wiecie, jak ten system wygląda od zaplecza? Z raportu NIK wynika wprost, że to urzędowa fikcja - na blisko 63 tysiące powiadomień o nowych suplementach złożonych w ciągu zaledwie trzech lat, Sanepid poddał analizie jedynie 11 procent z nich" - czytamy we wpisie, który zachęcał do przeczytania całego artykułu.