Andrzej Grabowski przez wielu kojarzony jest z rolą Ferdynanda Kiepskiego w "Świecie według Kiepskich". Aktor ma koncie także udział w takich produkcjach jak: "Pitbull", "Dzień świra" czy "Zróbmy sobie wnuka". Obie jego córki poszła w jego ślady. Okazuje się, że aktor ma również znanego brata. Niewielu wie, że jest nim Mikołaj Grabowski - reżyser teatralny i aktor, który 22 marca gościł wraz z żoną w "Dzień dobry TVN".

Andrzej Grabowski ma znanego brata. Mikołaj Grabowski poślubił cenioną aktorkę

Mikołaj jest starszym z braci Grabowskich - ma 79 lat. Ukończył studia aktorskie i reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Gra na scenie, a także reżyseruje spektakle i to po drugiej stronie kamery czuje się najlepiej. Grabowski pojawił się w "Dzień dobry TVN" u boku ukochanej. Jego żoną od ponad czterech dekad jest aktorka Iwona Bielska. Zakochani poznali się jeszcze na studiach.

Para zaczęła niegdyś budować wspólny dom, który miał być posiadłością letniskową. Architekt zdecydował jednak za nich i powiedział: "Tam będziecie państwo mieszkać". Para dziś dzieli życie między Krakowem a Hiszpanią. Jak się okazuje, ich codzienność determinuje... pies! - Który jest bardzo wiekowy i którym się zajmuje ciocia, która przyjeżdża z Łodzi, jak my wyjeżdżamy. Ciocia, która ma ponad 90 lat, ale w zeszłym roku zapytała, co to będzie, jak ona się zacznie starzeć. No więc jak się zacznie starzeć, to nie będzie miał kto zostawać z psem i już wtedy podróże nie będą możliwe - opowiadała Bielska. Podkreśliła, że nie mają potrzeby, by mówić wiele o swoim życiu prywatnym.

Andrzej Grabowski przyznał, jakie ma relacje z bratem

Bracia Grabowscy mieli okazję pracować razem w teatrze. Współpracowali ze sobą przy okazji spektaklu "Kwartet na czterech aktorów". - Mając na względzie, że Andrzej jest młodszym bratem, zawsze ma rację. Jak się spotykamy w pracy, to kto ma rację? Nie reżyser Mikołaj, tylko aktor Andrzej - mówił niegdyś żartobliwie starszy z braci w rozmowie z reporterką "Dzień dobry TVN". - Różnica pięciu czy sześciu lat jest tak wielka, że przez pewien czas ja się opiekowałem Andrzejem jako młodszym bratem. (...) Myśmy się tak troszkę osobno wychowywali, nie tak bardzo ściśle, jeden przy drugim - przyznał Mikołaj Grabowski.

Relacja braterska jest relacją braterską, tej koszuli z siebie nie zdejmiemy. Ona zostaje na stałe. W tej chwili zostaliśmy sami, nasz starszy brat już nie żyje, w związku z czym jesteśmy sobie przeznaczeni - podkreślił. - Teraz jesteśmy sobie bliżsi niż kiedyś. Tak mi się wydaje - dodał Andrzej Grabowski.

