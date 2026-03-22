Joanna Kryńska od ponad 20 lat związana jest ze stacją TVN24 i na co dzień można ją zobaczyć w paśmie informacyjnym. W 2024 roku nagle zniknęła z anteny. Okazało się, że dziennikarka ma problemy zdrowotne. Sama opowiedziała wówczas o sprawie poprzez wpis w mediach społecznościowych. Wyjawiła, że zdiagnozowano u niej guza mózgu. Teraz powróciła do trudnych chwil. Wyznała, co wtedy czuła. Przyznała, że miała wtedy objawy, przez które podejrzewała, że ma problem zdrowotny.

Joanna Kryńska opublikowała poruszające nagranie. Mijają dwa lata od jej operacji

21 marca na profilu Kryńskiej na Instagramie pojawił się filmik, w którym opowiedziała o trudnych chwilach sprzed dwóch lat. - To są moje kolejne zdrowe urodziny - drugie od operacji mózgu. Nie wymazuję tego, co było, ani tego, co czułam. W życiu najważniejsze jest życie - podkreśliła. Następnie dziennikarka zaapelowała do obserwatorów, by się badali. - W mojej historii nie szukajcie bólu, tylko troski o siebie. Badajcie się. Nie bagatelizujcie objawów. Tego, co ważne, nie odkładajcie na później - mówiła na nagraniu.

Jak wyznała Kryńska, w tamtym czasie czuła, że nie jest z nią dobrze. - Ja czułam się źle. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Bałam się, ale strach nigdy nie przysłonił mi działania. Słuchałam lekarzy. Nadal to robię - badam się. Żyjcie życiem i okazujcie sobie zdrowotną troskę. Bardzo to polecam - skwitowała.

Joanna Kryńska podzieliła się poruszającą historią. Tak zareagowali internauci

Post dziennikarki wzbudził spore emocje. Poruszył wiele gwiazd. "Asiulka jesteś cudem" - napisała Paulina Krupińska, Anita Werner przekazała: "Asia, jesteś inspiracją. Jesteś Skarbem". Monika Olejnik, Tatiana Okupnik oraz Kasia Sokołowska zostawiły pod wpisem emotki serduszek. Jak zareagowali internauci? Nie kryli poruszenia słowami Kryńskiej. "Jest pani nie tylko profesjonalny dziennikarką ale też wydaje się pani być bardzo ciepłym człowiekiem. Kibicuję pani i życzę dużo zdrowia na zawsze", "Pani Asiu, jest pani wspaniałą kobietą, inspiracją dla innych" - czytamy w komentarzach.

