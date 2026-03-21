71-letni Bruce Willis na nowych zdjęciach. Słowa Demi Moore poruszają

19 marca Bruce Willis obchodził swoje 71. urodziny. Popularny aktor, który od lat zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym, został uchwycony przy tej okazji na nowych zdjęciach z wnuczką. Poruszające życzenia złożyła mu była żona, Demi Moore. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy fanów legendarnego aktora.
Aktorka udostępniła na Instagramie dwie nowe fotografie Bruce'a Willisa. Na zdjęciach aktor trzyma na rękach dwuletnią Louettę, wnuczkę jego i Demi Moore. "Wszystkim, czego potrzebujesz, jest miłość. Wszystkiego najlepszego, BW" - napisała w poście aktorka. "Pokoleniowa urodzinowa miłość" - dodała na InstaStories. Opublikowany post bardzo poruszył obserwatorów Demi Moore. "Sto lat Bruce, kochamy cię" - napisała aktorka i żona Toma Hanksa, Rita Wilson. "Dzięki Bogu, że jest otoczony przez tyle miłości", "Kochamy cię Bruce", "Wyglądasz świetnie", "Sto lat, legendo!", "Miłość to wszystko, czego potrzebujesz" - czytamy w komentarzach pod postem.
Przypomnijmy, że Bruce Willis i Demi Moore byli małżeństwem w latach 1987-2000. Doczekali się trzech córek: Rumer, Scout i Tallulah Belle. Od 2009 roku żoną aktora jest Emma Heming Willis. Małżonkowie doczekali się dwóch córek: Mabel i Evelyn. Z powodu postępującej choroby aktor wycofał się z zawodu w 2022 roku. Rok później rodzina Willisa poinformowała publicznie, że zmaga się on z otępieniem czołowo-skroniowym. - Kiedy ktoś mnie pyta: "Czy Bruce nadal wie, kim jesteś" odpowiadam: "Tak, wie, bo ma FTD, nie Alzheimera". Ma swój sposób na kontakt ze mną i naszymi dziećmi. Może nie robi tego w ten sam sposób, w jaki ty kontaktowałabyś się z ukochaną osobą, ale wciąż jest to niezwykle piękne i znaczące. Jest po prostu inaczej. Po prostu uczysz się, jak się dostosować" - powiedziała na początku tego roku Emma Heming Willis w podcaście "Conversations With Cam Podcast".