71-letni Bruce Willis na nowych zdjęciach. Słowa Demi Moore poruszają

19 marca Bruce Willis obchodził swoje 71. urodziny. Popularny aktor, który od lat zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym, został uchwycony przy tej okazji na nowych zdjęciach z wnuczką. Poruszające życzenia złożyła mu była żona, Demi Moore. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy fanów legendarnego aktora.

Bruce Willis z wnuczką. Demi Moore złożyła mu życzenia urodzinowe

Aktorka udostępniła na Instagramie dwie nowe fotografie Bruce'a Willisa. Na zdjęciach aktor trzyma na rękach dwuletnią Louettę, wnuczkę jego i Demi Moore. "Wszystkim, czego potrzebujesz, jest miłość. Wszystkiego najlepszego, BW" - napisała w poście aktorka. "Pokoleniowa urodzinowa miłość" - dodała na InstaStories. Opublikowany post bardzo poruszył obserwatorów Demi Moore. "Sto lat Bruce, kochamy cię" - napisała aktorka i żona Toma Hanksa, Rita Wilson. "Dzięki Bogu, że jest otoczony przez tyle miłości", "Kochamy cię Bruce", "Wyglądasz świetnie", "Sto lat, legendo!", "Miłość to wszystko, czego potrzebujesz" - czytamy w komentarzach pod postem.

Bruce Willis zmaga się z chorobą. "Ma swój sposób na kontakt ze mną i naszymi dziećmi"

Przypomnijmy, że Bruce Willis i Demi Moore byli małżeństwem w latach 1987-2000. Doczekali się trzech córek: Rumer, Scout i Tallulah Belle. Od 2009 roku żoną aktora jest Emma Heming Willis. Małżonkowie doczekali się dwóch córek: Mabel i Evelyn. Z powodu postępującej choroby aktor wycofał się z zawodu w 2022 roku. Rok później rodzina Willisa poinformowała publicznie, że zmaga się on z otępieniem czołowo-skroniowym. - Kiedy ktoś mnie pyta: "Czy Bruce nadal wie, kim jesteś" odpowiadam: "Tak, wie, bo ma FTD, nie Alzheimera". Ma swój sposób na kontakt ze mną i naszymi dziećmi. Może nie robi tego w ten sam sposób, w jaki ty kontaktowałabyś się z ukochaną osobą, ale wciąż jest to niezwykle piękne i znaczące. Jest po prostu inaczej. Po prostu uczysz się, jak się dostosować" - powiedziała na początku tego roku Emma Heming Willis w podcaście "Conversations With Cam Podcast".