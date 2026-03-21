To nagranie miało nie ujrzeć światła dziennego, a współpracownicy Justina Timberlake'a mieli robić wszystko, żeby powstrzymać publikację. Pomimo to, do sieci wyciekło nagranie, na którym widzimy moment aresztowania słynnego piosenkarza. Timberlake został zatrzymany w 2024 roku w Hamptons w związku z podejrzeniem o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Nagranie z momentu aresztowania Justina Timberlake'a. "Serce mi bije"

Na opublikowanym nagraniu widzimy Justina Timberlake'a, który stoi przed swoim samochodem i odpowiada na szereg pytań policjanta. Piosenkarz próbował przejść po linii prostej, ale sprawiało mu tu trudność. - To są ciężkie testy - powiedział. Timberlake w trakcie zatrzymania kilka razy się potknął i odmówił badania alkomatem. Później został zakuty w kajdanki i umieszczony w radiowozie. Na miejscu zdarzenia pojawiła się też znajoma muzyka, która bezskutecznie próbowała interweniować.

Timberlake wyznał w trakcie zatrzymania, że jest bardzo zdenerwowany. - Serce mi bije - powiedział. Z raportu policyjnego wynika, żeTimberlake miał problemy z równowagą i wykazywał niezdolność do wykonywania poleceń. Na zdjęciu policyjnym ma przekrwione i szkliste oczy. Chociaż piosenkarz twierdził, że wypił tylko jedno martini, funkcjonariusz Arkinson zarzucił Timberlake'owi, że nie przeszedł testów trzeźwości w terenie.

Timberlake próbował sądownie zablokować publikację filmiku z aresztowania

Dodajmy, że Justin Timberlake do tej pory w pełni nie przyznał się do winy. Przyznał się jedynie do prowadzenia pojazdu "w stanie upośledzenia zdolności poznawczych spowodowanego alkoholem". W stanie Nowy Jork ten zarzut jest znacznie łagodniejszy. Ostatecznie słynny gwiazdor został skazany na 25 godzin prac społecznych. Otrzymał także 500 dolarów grzywny i musiał uiścić 260 dolarów opłaty dodatkowej. Justin Timberlake próbował zatrzymać publikację nagrania z zatrzymania. W tym celu złożył pozew przeciwko władzom miasteczka Sag Harbor na Long Island. W pozwie argumentował, że w momencie zatrzymania był w stanie "w stanie skrajnej bezradności podczas kontaktu z policją na poboczu drogi".