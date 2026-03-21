Ostatnie publiczne zdjęcia Chucka Norrisa. Aktor spędzał czas z żoną

Chuck Norris był niewątpliwie legendą kina akcji. To rola w "Strażniku Teksasu" pozwoliła mu na przejście do historii. 18 marca zagraniczne media informowały o hospitalizacji gwiazdora. Niestety, dzień później rodzina przekazała wieść o śmierci Norrisa. Aktor lata temu postanowił przejść na emeryturę, choć zdarzało mu się występować epizodycznie w kilku produkcjach. Pojawiał się również na wydarzeniach branżowych. Ostatni raz został sfotografowany 2019 roku, gdy wraz z żoną odwiedził jarmark bożonarodzeniowy w Austrii.

Po tym, jak Norris zdecydował się na przejście na emeryturę, można go było co jakiś czas zobaczyć publicznie. Ostatnie oficjalne wyjście aktora było w listopadzie 2019 roku. Legenda kina akcji pojawiła się na otwarciu austriackiego jarmarku Gut Aiderbichl Christmas Market w miejscowości Henndorf am Wallersee wraz z żoną, Geną O’Kelley. Fani mogli być jednak cały czas na bieżąco, jeśli chodzi o jego życie. Chuck Norris chętnie dzieli się kadrami z życia codziennego w mediach społecznościowych i niemal do końca życia był aktywny na Instagramie. Ostatni post dodany przez aktora dotyczył jego 86 urodzin. Dodał klip, na którym ćwiczy boks. - Nie starzeję się, tylko zdobywam kolejne poziomy - powiedział na nagraniu.

Poruszający wpis syna Chucka Norrisa. To napisał po śmierci ojca

Syn zmarłego aktora, Dakota Norris, zdecydował się opublikować poruszający wpis, w którym wspominał ojca. "Tato, ciężko znaleźć odpowiednie słowa, ale postaram się najlepiej, jak potrafię. Byłeś człowiekiem, na którego zawsze patrzyłem z podziwem przez całe moje życie" - zaczął. "Twoja hojność, dobroć, odwaga, uczciwość, siła, dyscyplina i wiara w pana to tylko kilka rzeczy, które zawsze podziwiałem w tobie. Żyłeś swoim życiem z sensem i miłością do wszystkich ludzi" - czytamy w poście. Następnie zaznaczył, że aktor był "najwspanialszym ojcem, jakiego Bóg mógł mu dać, i najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek znał". Podkreślił, że zawsze mógł liczyć na ojca.