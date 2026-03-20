Mia Ballard była dotąd postrzegana jako obiecujący głos w literaturze gatunkowej. Po podpisaniu kontraktu z gigantem wydawniczym Hachette wybuchła jednak afera, a jej kariera stanęła pod znakiem zapytania. Hachette nie tylko zrezygnowało z wydania książki w USA, ale także zaprzestało sprzedaży wersji brytyjskiej, która trafiła do księgarń jesienią 2025 roku. Dlaczego? Czytelnicy zwrócili bowiem uwagę na nienaturalne metafory, powtarzalne frazy oraz "robotyczny" styl. Niezależne testy przy użyciu programów do detekcji AI wskazały, że nawet 78 proc. tekstu mogło zostać wygenerowane automatycznie.

"Shy Girl". Skandal wokół premiery horroru. Autorka oskarżona o użycie AI

Krytycy zwracali uwagę na liczne fragmenty, w których te same sformułowania pojawiały się wielokrotnie w krótkich odstępach czasu, co jest charakterystyczne dla schematów działania modeli językowych. Niektórzy czytelnicy opisują tekst jako pozbawiony ludzkiego pierwiastka, "zdehumanizowany", a momentami brzmiący jak "AI slop" (niskiej jakości treści generowane masowo - red.).

Co ciekawe, część recenzentów sugerowała, że początkowe rozdziały wydają się napisane przez człowieka, podczas gdy późniejsze partie książki stają się chaotyczne, powtarzalne i trudne do zrozumienia, co budziło podejrzenia o "dopisanie" reszty powieści przez maszynę.

Na tym jednak nie koniec, gdyż wątpliwości wzbudziła także okładka wersji self-published, która zawierała elementy zapożyczone bez zgody artystki Whyn Lewis oraz grafiki o estetyce typowej dla generatorów obrazów AI.

Książka "Shy Girl" wycofana z rynku. Mia Ballard wskazała winnego

Mia Ballard zaprzeczyła oskarżeniom o wykorzystanie AI do pisania. Uważa, że za problem odpowiada zatrudniony przez nią redaktor, który pracował nad wersją wydaną pierwotnie samodzielnie (self-publishing). Autorka zapowiedziała również podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.

Jak podaje "New York Times", Hachette podkreśliło, że wymaga od autorów oświadczeń o oryginalności dzieł i ujawniania wszelkiego wsparcia ze strony algorytmów na etapie tworzenia. Przed "Shy Girl" Mia Ballard wydała m.in. książkę pt. "Sugar", która również budziła wątpliwości co do autentyczności okładki i stylu pisania.

