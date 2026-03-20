19 marca, w czwartek rano, zmarł Chuck Norris. Wcześniej media obiegła informacja o jego hospitalizacji. O śmierci aktora poinformowała jego rodzina, która nie ograniczyła się jednak do oficjalnego oświadczenia, ale wspominała również 86-latka w sieci. Teraz jego syn, Dakota Norris, opublikował na Instagramie wzruszający wpis, w którym podsumował wspólne chwile spędzone z ojcem.

Syn Chucka Norrisa złożył hołd zmarłemu ojcu. Takim człowiekiem był ceniony aktor

Krótko po śmierci ojca Dakota Norris podzielił się na Instagramie wzruszającym i pełnym uczuć wpisem. "Tato, ciężko znaleźć odpowiednie słowa, ale postaram się najlepiej, jak potrafię. Byłeś człowiekiem, na którego zawsze patrzyłem z podziwem przez całe moje życie" - zaczął. W dalszej części wpisu 24-latek wspominał wspólne chwile spędzone z ojcem, które na zawsze zostaną w jego sercu. "Twoja hojność, dobroć, odwaga, uczciwość, siła, dyscyplina i wiara w pana to tylko kilka rzeczy, które zawsze podziwiałem w tobie. Żyłeś swoim życiem z sensem i miłością do wszystkich ludzi" - napisał.

Dakota dodał też, że Chuck Norris był "najwspanialszym ojcem, jakiego Bóg mógł mu dać, i najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek znał". "Bez względu na to, przez co przechodziłem, zawsze byłeś przy mnie" - czytamy.

Dakota Norris miał niezwykłą więź z ojcem. "Jestem dumny, że jestem twoim synem"

Z postu Dakoty wyraźnie przebija niezwykła bliskość, która łączyła go z ojcem. "Sprawiałeś, że wiedziałem, jak bardzo mnie kochasz. Szczerze mówiąc, nie pamiętam ani jednego dnia, w którym byś mi tego nie powiedział. Jestem dumny, że jestem twoim synem. Wspomnienia, które razem stworzyliśmy, lekcje, których mnie nauczyłeś, i nieustanne śmiechy, które dzieliliśmy, zostaną ze mną na zawsze" - napisał 24-latek. "Mam nadzieję, że będę żył w sposób, który cię uhonoruje i sprawi, że będziesz ze mnie dumny. Kocham cię, tato. Zawsze będę za tobą tęsknić" - podsumował. CZYTAJ TEŻ: Chuck Norris kilka dni przed śmiercią opublikował emocjonalne nagranie. "Nie starzeję się".