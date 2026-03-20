Chuck Norris kilka dni przed śmiercią opublikował emocjonalne nagranie. "Nie starzeję się"

Chuck Norris nie żyje. Aktor przez lata był uznawany za jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kina akcji. Sławę przyniosły mu role nieustępliwych bohaterów w filmach i serialach, a także jego osiągnięcia jako mistrza sztuk walki. Widzowie kojarzą go m.in. z takich tytułów jak "Strażnik Teksasu", "Zaginiony w akcji" i "Niezniszczalni". Z biegiem lat stał się symbolem popkultury. Ostatnio jednak w sieci zaczęły pojawiać się niepokojące doniesienia. 20 marca oficjalnie potwierdzono, że 19 marca aktor zmarł w wieku 86 lat. Dopiero co opublikował na Instagramie wideo.

Zobacz wideo Senyszyn zmieniła zapisy w testamencie? Mówi wprost

Ostatni wpis Chucka Norrisa chwyta za serce. To napisał gwiazdor

Chuck Norris jeszcze dziesięć dni temu podzielił się nagraniem z okazji swoich 86. urodzin. Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu było widać, jak aktor ćwiczy sztuki walki. Wydawał się wówczas być w formie. "Dzisiaj kończę 86 lat! Nic tak nie odmładza jak odrobina zabawy w słoneczny dzień. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i możliwość dalszego robienia tego, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż sobie wyobrażacie" - napisał aktor.

Nie starzeję się, wchodzę na wyższy poziom

- słyszymy na nagraniu.

Chuck Norris nie żyje. Takie oświadczenie przekazali bliscy

Informację o śmierci Chucka Norrisa została przekazana przez bliskich aktora. Odszedł 19 marca. "Z ciężkim sercem nasza rodzina informuje o nagłym odejściu naszego ukochanego Chucka Norrisa wczoraj [w czwartek] rano. Chcielibyśmy zachować szczegóły w prywatności, ale chcemy, abyście wiedzieli, że był otoczony rodziną i odszedł spokojnie" - czytamy w oświadczeniu.

Rodzina przekazała również wzruszające słowa na temat prywatnego życia gwiazdora. "Dla świata był artystą walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem i sercem naszej rodziny. Żył z wiarą, celem i niezachwianym zaangażowaniem wobec ludzi, których kochał. Dzięki swojej pracy, dyscyplinie i dobroci zainspirował miliony na całym świecie i pozostawił trwały wpływ na tak wiele istnień" - czytamy.