Dominika Serowska bardzo szybko wspięła się na wyżyny rozpoznawalności w polskim show-biznesie. Na początku znaliśmy ją tylko jako nową miłość Marcina Hakiela, a dziś działa jako przedsiębiorcza influencerka, która nie gryzie się w język, uczestniczka "Królowej przetrwania" i gościni podcastów oraz talk-show. Po wizycie u Wojewódzkiego przyszła kolej na rozmowę z Żurnalistą. Choć pełny podcast wciąż czeka na premierę, już teraz zrobiło się o nim głośno - a sama zainteresowana jasno daje do zrozumienia, że sposób jego zapowiedzi nie przypadł jej do gustu.

Pełna rozmowa ma trafić do sieci dopiero za kilka dni, ale na YouTubie pojawiła się już zapowiedź z miniaturą. To właśnie ona nie przypadła do gustu Dominice Serowskiej. Nagłówek sugeruje temat relacji celebrytki z Kasią Cichopek, co może zaskakiwać i rodzić pytania, czy w wywiadzie zabrakło bardziej wyrazistych wątków. Serowska już zaznaczyła, co sądzi o tym zabiegu na Instagramie. "Czy jestem zadowolona z tytułu tego podcastu? Nie. Czy kogoś to interesuje? Też nie. Czy miałam na to wpływ? Nie" - napisała w swoim stylu.

Partnerka Marcina Hakiela wystosowała przy tym apel do widzów. "Mam tylko ogromną prośbę, obejrzyjcie całą rozmowę, zanim będziecie wyrażać swoje opinie, a jeśli będziecie jechać na samych rolkach, to nie ma to w ogóle sensu i darujcie sobie. Już za parę dni premiera naszej rozmowy z Ż., a myślę, że było to całkiem ciekawe spotkanie" - napisała następnie.

To kolejny materiał Żurnalisty z wyrazistym tytułem i okładką, która ma na celu wywołanie kontrowersji i przyciągnięcie słuchaczy na premierę. Twórca podcastu robi tak za każdym razem i w przypadku Serowskiej nie było inaczej. Zapowiedź odcinka już spowodowała poruszenie w sieci, co widać w komentarzach.

"Urocze, że wywiad oparty na Cichopek, żeby się klikał, skoro i na miniaturce i w tytule jej nazwisko być musi", "Nie wiem czy i jak można pogodzić się z kimś, kogo się nigdy nie poznało osobiście i ciągle odgrzewa się ten stary, nie do zjedzenia już kotlet" - czytamy pod zapowiedzią. Jesteście ciekawi wywiadu?

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!