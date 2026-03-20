Marcela Leszczak z nowym ukochanym na evencie. Nie odstępował jej na krok

Marcela Leszczak rok temu zakończyła swój związek z Michałem Koterskim. Małżeństwo doczekało się dziecka, ale ostatecznie nie przetrwało próby czasu. Teraz celebrytka układa sobie życie u boku gdyńskiego biznesmena. Właśnie pojawili się razem na jednym z eventów.

Marcela Leszczak z ukochanym na evencie. "Cały czas ją obejmował"

Marcela Leszczak pojawiła się u boku ukochanego na pierwszych urodzinach marki kosmetycznej Hdrey. Wprawdzie modelka na ściance pozowała sama, ale podczas imprezy na krok nie odstępował jej wybranek serca. Wspólne zdjęcia pary trafiły do agencji fotograficznych. Zachowanie pary na evencie opisał obecny na miejscu reporter Pudelka. "Cały czas ją obejmował i nie odstępował na krok. Jak udzielała wywiadów, to grzecznie czekał i podziwiał, jak błyszczy na ściance" - czytamy.

Misiek Koterski ma dobre relacje z byłą partnerką. "Przestrzegam was przed tym..."

Przypomnijmy, że związek Marceli Leszczak i Michała Koterskiego od początku należał do burzliwych. Para po raz pierwszy rozstała się w 2021 roku. Później Koterski na krótki czas związał się z koleżanką z branży - Dagmarą Bryzek. Następnie postanowił znów związać się z matką swojego syna. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2024 roku. Szczęście nie trwało jednak długo, ponieważ już w 2025 roku małżonkowie ogłosili rozstanie.

W rozmowie z "Faktem" Koterski wyznał, że ma dobre relacje z byłą partnerką. - Dzisiaj skupiam się na moim synu i on jest dla mnie najważniejszy. My z Marcelą mamy generalnie już wszystko ułożone, więc nawet chyba nie będziemy musieli iść do urzędu, tylko online ten rozwód się odbędzie. Ja życzę wszystkim tatom, mamom i ludziom, którzy, niestety, stają w takim trudnym momencie, żeby brali z nas przykład - powiedział.

Koterski dodał, że po rozstaniu najważniejszą kwestią pozostaje dobro ich wspólnego syna. - Pamiętajcie, ludzie się rozchodzą, ale rodzicami jesteście do końca życia. I tak, jak mówicie o mamie swojego syna czy o ojcu swojego syna, tak wasz syn będzie to postrzegał, bo on jest połową mamy i ojca, więc jeśli mówisz źle o jego mamie, to mówisz źle o nim. Przestrzegam was przed tym. Nawet jeśli macie jakieś rany, jakieś złości, to pamiętajcie o tym, że to jest połowa waszego dziecka, to jest wasza partnerka lub wasz partner - stwierdził aktor.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!