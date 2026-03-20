Emerytury gwiazd to dosyć kontrowersyjny temat. Nie jest tajemnicą, że większość artystów w Polsce narzeka na swoje świadczenia ZUS. Jakiś czas temu na ten temat wypowiedział się Zbigniew Buczkowski, aktor znany z takich produkcji jak "Dom", "Święta wojna" czy "Lombard. Życie pod zastaw". Okazuje się, że 75-latek na własną rękę płacił składki emerytalne. Dzięki temu dziś otrzymuje świadczenie z ZUS-u.

Zbigniew Buczkowski jest już na emeryturze, ale z pracy nie zamierza rezygnować

W rozmowie z "Faktem" Buczkowski przyznał, że lata temu do opłacania składek namówiła go pewna pani z ZUS-u. "Mnie dawno temu miła pani w ZUS-ie powiedziała, żebym sam wpłacał pieniądze co miesiąc na swoją emeryturę, bo ten czas szybko zleci. I tak robiłem. Sam płaciłem. Były to małe stawki, chyba po 100 złotych miesięcznie, ale się płaciło. Chociaż moja emerytura nie jest jakaś wysoka, to ją mam" - mówił.

Buczkowski nie ma zamiaru jednak rezygnować z pracy. "Jakbym nie miał pracy i musiałbym siedzieć w domu, to bym zgłupiał. Nie ma czegoś takiego jak aktor na emeryturze. Aktor najpierw gra młodych ludzi, później ojców, dziadków, a na końcu staruszków. Przez całe życie pracowałem. I dopóki będę mógł, to będę pracował" - opowiadał w magazynie "Świat i Ludzie".

Dlaczego gwiazdy mają problem z emeryturami? Renata Pałys wyjaśnia

Aktorka udzieliła jakiś czas temu ciekawego wywiadu Pomponikowi. Tam stanęła w obronie kolegów i koleżanek z branży, którzy obrywają za wypowiedzi na temat emerytur. "Otóż przed 1989 r., przed w ogóle zmianą systemu emerytalnego, jak myśmy pracowali w filmie na umowę-zlecenie, to ostatni punkt tej umowy zawsze był taki, że 'zleceniodawca opłaca wszystkie należne składki'. Nie mówiło się wtedy o ZUS-ie, o takich sprawach. Nam się wydawało, że jak wszystkie, to wszystkie, prawda? A tylko się odprowadzało podatek dochodowy, więc mieliśmy całe lata nieskładkowe, nie dlatego, że nam się nie chciało, tylko nie było takiego systemu. Potem system się zmienił, myśmy odprowadzali już składki sami" - tłumaczyła.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!