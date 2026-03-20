Steczkowska radzi synowi, żeby wstrzymał się ze ślubem. Zaskakujące słowa

W grudniu 2025 roku syn Justyny Steczkowskiej oświadczył się swojej partnerce. Według medialnych doniesień Leon Myszkowski zamierza poślubić Ksenię Ngo jeszcze w tym roku. Teraz na temat rychłego ślubu wypowiedziała się Justyna Steczkowska. Gwiazda chce, żeby syn przemyślał jeszcze swoją decyzję.

Steczkowska chce, żeby syn wstrzymał się z planowaniem ślubu. "To może nie jest najlepszy czas"

Justyna Steczkowska w rozmowie z Jastrząb Post zabrała głos w sprawie planowanego ślubu jej syna z pochodzącą z Białorusi Ksenią. Okazuje się, że piosenkarka radzi młodym, żeby wstrzymali się z decyzją. Wszystko przez niepokój na świecie. Leon i Ksenia chcą bowiem wziąć ślub poza granicami Polski.

- Czas na świecie jest trochę niepewny i (…) trochę się przestraszyłam, gdyby mieli jechać znowu tak daleko, dlatego jako mama poprosiłam, żeby jeszcze może przemyśleli tę sytuację, bo to może nie jest najlepszy czas. Cały czas bym się bała, że coś się wydarzy... Najważniejsze, że chcą być razem! To, czy ślub będzie w tym miesiącu, czy w tamtym, już nie ma takiego znaczenia, bo liczy się miłość - stwierdziła Justyna Steczkowska.

Myszkowski szykuje się do ślubu. "Niekoniecznie bym chciał, żeby to było rozdmuchane"

Kilka miesięcy temu na temat ślubnych planów wypowiedział się także Leon Myszkowski. Syn Justyny Steczkowskiej wyjawił w rozmowie z Plotkiem, czy marzy mu się duży, medialny ślub. - Myślę, że jeżeli, to pierwsza ceremonia byłaby dla rodziny i znajomych - zaczął, śmiejąc się. - Nie chcę mówić, że nie, bo może będziemy organizowali wielki, medialny ślub i zaprosimy media - wspomniał.

Najbardziej mu zależy na tym, żeby była ugoszczona najbliższa rodzina. - Niekoniecznie bym chciał, żeby to było rozdmuchane - podsumował Leon Myszkowski. Przypomnijmy, że Leon Myszkowski oświadczył się swojej wybrance podczas ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia. Do zaręczyn doszło podczas egzotycznej wyprawy zakochanych na Malediwy. "Dzisiaj zaczęły się święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko. Powiedziałam tak. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku" - przekazała wówczas narzeczona Leona Myszkowskiego.

