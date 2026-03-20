Wyszkoni nabija się z Górniak? Szok, co udostępniła

Edyta Górniak przy okazji premiery swojego filmu dokumentalnego i nowego singla udzieliła szereg wywiadów. Sposób mówienia gwiazdy wyjątkowo rozbawił internetowego twórcę Bartka Fetysza, który postanowił sparodiować piosenkarkę w serii filmików. Parodia spodobała się też Ani Wyszkoni.

Bartek Fetysz zwrócił uwagę na wypowiadanie przez Edytę Górniak angielskich słów w sposób przerysowany. Wokalistka udzieliła ostatnio wywiadu, w którym odgadywała polskie gwiazdy po ich zdjęciach z dzieciństwa. To dało Fetyszowi pole do popisu i przygotowanie filmików parodiujących gwiazdę. - Ma konflikt ze Łzami. Łzami to ja tylko płaczę pod płaczącą wierzbą - babcią. Nie wiem, nie znam. Może Ania Wyszkoni? - nagrał Fetysz. Filmik parodiujący Edytę Górniak spodobał się Ani Wyszkoni, która udostępniła go na swojej relacji na Instagramie. "Kocham to!" - dopisała Wyszkoni.

W innym filmiku parodiującym Edytę Górniak Bartek Fetysz skupił się na jej akcencie w języku angielskim. "Edyta Górniak w wywiadach brzmi dla mnie tak" - czytamy w opisie nagrania. "Może warto pomyśleć o stand-upie. Jesteś jedyny", "Brzmi jak Helena Król-Kołodziej", "Kolorowy wiatr wieje mi do dzisiaj. Rany Julek, muszę to zapamiętać", "Spłakałam się jednym okiem przez tą rolkę" - czytamy w komentarzach. Parodia Edyty Górniak nie zachwyciła jednak wszystkich. Pojawiły się także krytyczne głosy internautów. "Taka głupawa szydera. To kompleksy i próba zaistnienia na siłę?" - dopytywała jedna z komentujących. "Ja nie muszę mieć potrzeby zaistnienia, bo istnieję i mam całkiem sporo dokonań na swoim koncie" - odpowiedział Bartek Fetysz.

