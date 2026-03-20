Klaudia Halejcio od lat buduje markę osobistą w mediach społecznościowych. Skupia się nie tylko na wielu zawodowych zobowiązaniach, ale również na wychowaniu pięcioletniej Nel. Celebrytka, która narzeka na brak czasu, postanowiła nieco ułatwić sobie życie. Zatrudniała pomoc domową, ale szybko się okazało, że kobieta ją okrada. Halejcio opublikowała nagranie ukazujące całą sytuację. Agnieszka Włodarczyk zareagowała, ale internauci nie byli zadowoleni z jej słów.

Na Instagramie Halejcio pojawił się filmik, w którym wyjawiła, że była okradana. - Szukaliśmy osoby, która pomoże nam w opiece nad domem. Dom jest duży, wymagający. Chcieliśmy, żeby ktoś po prostu dbał o nasze rzeczy codziennie, o porządek, żeby wszystko wyglądało w tym domu tak jak trzeba - relacjonowała. Zatrudniła na to stanowisko panią, która, jak się okazało, ją okradała. - Osoba, która doskonale wiedziała, że istnieją kamery, po prostu kradła. Od papieru toaletowego, kapsułek do prania, różnych rzeczy - wyjaśniła.

Nagranie Halejcio wzbudziło spore poruszenie w sieci. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy - w tym ten od Agnieszki Włodarczyk. Aktorka ujawniła, że ze względu na takie sytuacje nie zatrudnia osób do pomocy w domu, gdy jest w Polsce. "Dlatego my w Polsce nikogo nie mamy do pomocy, nawet niani. Strasznie przykre, co was spotkało, ale niestety słyszy się za dużo o takich historiach. Współczuję" - napisała. "Dziękujemy… teraz przede wszystkim więcej uważności" - odpowiedziała jej Halejcio.

Od dłuższego czasu Agnieszka Włodarczyk wraz z ukochanym i synem dzieli życie między Polską a Dubajem. Jak wskazała we wspomnianym komentarzu, w rodzinnym domu nie zatrudnia pomocy. To wzbudziło spore poruszenie. Internauci odebrali to jako atak. "Tylko w Polsce tak się dzieje?", "Za granicą jest to samo, ale dobra", "A to przepraszam bardzo, za granica nie kradną? Kradną!" - pisali z niezadowoleniem.

