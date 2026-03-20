Meghan Markle na ściance bez Harry'ego. Zaskoczyła kreacją

Meghan Markle zachwyciła zebranych swoją stylizacją, gdy pojawiła sią na evencie Alliance for Children's Rights w Beverly Hills. Księżna Sussex tego wieczoru postawiła na nietuzinkową kreację od Ralpha Laurena z odkrytymi ramionami.

REKLAMA

Meghan zachwyciła na ściance. Sukienka od Ralpha Laurena, kolczyki od Chanel

Meghan Markle tym razem zdecydowała się na wielkie wyjście bez księcia Harry'ego. Podczas eventu wspierała swoją wieloletnią przyjaciółkę, Kelly McKee Zafjen. Panie znają się ponad 20 lat. Kelly mogła liczyć na obecność księżnej po śmierci jej syna. Tym razem na czerwonym dywanie księżna Sussex pojawiła się granatowej suknii bez ramiączek od Ralpha Laurena. Do sukienki dobrała sandałki z paskami. Całość stylizacji uzupełniła złotymi bransoletkami i złotymi kolczykami od Chanel.

Przyjaźń Meghan i Kelly trwa od dwóch dekad. "Jest najbardziej troskliwą, pełną miłości osobą"

Meghan Markle i Kelly McKee Zafjen przyjaźnią się od ponad dwóch dekad. Panie zapoznał ze sobą były mąż księżnej. Trevor Engelson. Kelly na Instagramie wspominała o swojej bliskiej relacji z żoną księcia Harry'ego. Dodała także, że w najtrudniejszych momentach mogła liczyć na jej pomoc.

"Znam ją właściwie od prawie 20 lat. Była nawet na moim ślubie (15 lat temu!) i jest najbardziej niesamowitą, troskliwą, pełną radości i miłości osobą (...). Była przy mnie, zwłaszcza od czasu śmierci Georgiego, i bardzo cenię naszą przyjaźń" - napisała. Kelly McKee Zafjen pojawiła się także w jednym z odcinków głośnej produkcji Netfliksa "With Love, Meghan" z 2025 roku.

Warto dodać, że ostatnio magazyn "Variety" donosił, że współpraca Meghan i Harry'ego z Netfliksem może stanąć pod znakiem zapytania. Platforma ma nie być do końca zadowolona z efektów tej współpracy. "Przeprowadziliśmy rozmowy z sześcioma dobrze poinformowanymi osobami znającymi sytuację Netflixa i pary Sussex, które twierdzą, że współpraca między Meghan, Harrym a serwisem streamingowym daleka jest od bajkowej. Netflix ma już dość powtarzającego się schematu, w ramach którego Sussexowie wciąż sprzedają nowe wersje tej samej historii o swoim odejściu z życia królewskiego. Ich współpraca może stopniowo wygasać, a wraz z nią ostatnia deska ratunku Meghan i Harry'ego w świecie show-biznesu" - czytamy.

