Powrót na stronę główną

Iga Świątek poznała gwiazdę rocka. Fani zachwyceni. "Nie wiem, której osobie ze zdjęcia zazdroszczę bardziej"

Iga Świątek to światowej sławy tenisistka. Nic zatem dziwnego, że często poznaje największe gwiazdy. Ostatnio zapozowała z piosenkarzem Jonem Bon Jovin. Zdjęcie obiegło sieć.
fot. Agencja Gazeta.pl, Instagram/@igaswiatek

Iga Świątek nie przestaje zaskakiwać nie tylko swoimi wynikami na korcie, ale też imponującą listą znajomości. Tym razem sportsmenka pochwaliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym spotkaniem, do którego doszło podczas jej pobytu w Miami. Polka miała okazję poznać prawdziwą legendę rocka - Jona Bon Joviego. Wcześniej na jej drodze pojawiali się już m.in. Taylor Swift, Zendaya, Kate Middleton i Courteney Cox, z którą nawet rozegrała mecz tenisowy. Teraz do tego grona dołączyła kolejna gwiazda.

Zobacz wideo Świątek sprzeciwia się rewolucji w tenisie. Sabalenka uważa inaczej

Sama tenisistka nie kryła emocji i podzieliła się z fanami wspólnym zdjęciem oraz osobistym wspomnieniem związanym z albumem Bon Joviego. "Legenda! Jon Bon Jovi. Ciekawostka: kupiłam winyl 'Slippery When Wet' podczas mojego przełomowego turnieju w Toronto w 2019 roku i ma on szczególne miejsce w moim sercu. Cudownie było cię poznać" - napisała na Instagramie.

Fotografia szybko wywołała falę entuzjastycznych reakcji wśród internautów. "Legenda", "Patrzę na to zdjęcie i nie wiem, której osobie ze zdjęcia zazdroszczę bardziej", "Zazdroszczę Bon Joviemu. Uwielbiam was", "Niesamowite", "O wow, to jest po prostu niesamowite!", "Świetnie wyglądacie" - pisali zachwyceni fani.

 

Iga Świątek dopiero co pojawiła się na Qatar TitalEnergies Open 2026. Na oficjalnej części zaprezentowała się w wyjątkowej kreacji, którą oceniła dla nas Ewa Rubasińska-Ianiro. Stylistka podkreśla, że dobieranie kreacji dla sportowców jest karkołomnym zadaniem, jednak w przypadku Świątek i jej ostatniej stylizacji nie było miejsca na gafę.

- Wieczorowa sukienka, w której pojawiła się Iga Świątek, jest nie tylko udana - jest modelowym przykładem spójności formy, figury i tożsamości - zaczęła Rubasińska-Ianiro. - Po pierwsze: sukienki na cienkich ramiączkach przeżywają obecnie swój renesans od wybiegów Saint Laurent po minimalistyczne interpretacje The Row. Po drugie: w połączeniu z naturalnie wysportowaną linią ramion, delikatnie muśniętą słońcem karnacją i fryzurą, która wciąż komunikuje "dziewczyna", a nie "kobieta vamp", efekt jest boski - uzupełniła.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne