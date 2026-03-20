Iga Świątek nie przestaje zaskakiwać nie tylko swoimi wynikami na korcie, ale też imponującą listą znajomości. Tym razem sportsmenka pochwaliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym spotkaniem, do którego doszło podczas jej pobytu w Miami. Polka miała okazję poznać prawdziwą legendę rocka - Jona Bon Joviego. Wcześniej na jej drodze pojawiali się już m.in. Taylor Swift, Zendaya, Kate Middleton i Courteney Cox, z którą nawet rozegrała mecz tenisowy. Teraz do tego grona dołączyła kolejna gwiazda.

Iga Świątek i Jon Bon Jovi na wspólnym zdjęciu. Co za spotkanie!

Sama tenisistka nie kryła emocji i podzieliła się z fanami wspólnym zdjęciem oraz osobistym wspomnieniem związanym z albumem Bon Joviego. "Legenda! Jon Bon Jovi. Ciekawostka: kupiłam winyl 'Slippery When Wet' podczas mojego przełomowego turnieju w Toronto w 2019 roku i ma on szczególne miejsce w moim sercu. Cudownie było cię poznać" - napisała na Instagramie.

Fotografia szybko wywołała falę entuzjastycznych reakcji wśród internautów. "Legenda", "Patrzę na to zdjęcie i nie wiem, której osobie ze zdjęcia zazdroszczę bardziej", "Zazdroszczę Bon Joviemu. Uwielbiam was", "Niesamowite", "O wow, to jest po prostu niesamowite!", "Świetnie wyglądacie" - pisali zachwyceni fani.

Iga Świątek zabłysnęła w stylizacji. Stylistka ją oceniła

Iga Świątek dopiero co pojawiła się na Qatar TitalEnergies Open 2026. Na oficjalnej części zaprezentowała się w wyjątkowej kreacji, którą oceniła dla nas Ewa Rubasińska-Ianiro. Stylistka podkreśla, że dobieranie kreacji dla sportowców jest karkołomnym zadaniem, jednak w przypadku Świątek i jej ostatniej stylizacji nie było miejsca na gafę.

- Wieczorowa sukienka, w której pojawiła się Iga Świątek, jest nie tylko udana - jest modelowym przykładem spójności formy, figury i tożsamości - zaczęła Rubasińska-Ianiro. - Po pierwsze: sukienki na cienkich ramiączkach przeżywają obecnie swój renesans od wybiegów Saint Laurent po minimalistyczne interpretacje The Row. Po drugie: w połączeniu z naturalnie wysportowaną linią ramion, delikatnie muśniętą słońcem karnacją i fryzurą, która wciąż komunikuje "dziewczyna", a nie "kobieta vamp", efekt jest boski - uzupełniła.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!