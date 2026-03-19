Nie da się ukryć, że Chuck Norris to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci kina akcji. Popularność zdobył dzięki rolom twardych bohaterów w filmach i serialach, a także jako mistrz sztuk walki. Znamy go z takich produkcji jak "Strażnik Teksasu", "Zaginiony w akcji" czy "Niezniszczalni". Przez lata stał się ikoną popkultury, znaną nie tylko z ekranowych dokonań, ale również z licznych anegdot i internetowych memów na swój temat. Teraz w sieci pojawiły się niepokojące informacje.

Zobacz wideo Każdy z nas może być budżetową wersją Neo lub Chucka Norrisa

Chuck Norris trafił do szpitala. Co dzieje się z gwiazdorem kina?

Niepokojące doniesienia przekazały zagraniczne media, w tym portal TMZ. Według nich, Chuck Norris miał trafić do szpitala na hawajskiej wyspie Kauai po nagłym "incydencie medycznym". Szczegóły jego stanu zdrowia nie zostały ujawnione, fani zatem nie wiedzą, co dokładnie się stało. Szokujący jest fakt, że dopiero co osoby z jego otoczenia zapewniały, że aktor jest w świetnej formie. Co więcej, jeszcze niedawno miał trenować. Tę informację potwierdził jeden z przyjaciół Norrisa, z którym rozmawiano przez telefon.

Chuck Norris dopiero co świętował urodziny. Takie nagranie udostępnił

Przypomnijmy, że amerykański aktor jeszcze dziewięć dni temu podzielił się nagraniem z okazji swoich 86. urodzin. Na wideo widać, jak Norris ćwiczy sztuki walki. "Dzisiaj kończę 86 lat! Nic tak nie odmładza jak odrobina zabawy w słoneczny dzień. Jestem wdzięczna za kolejny rok, dobre zdrowie i możliwość dalszego robienia tego, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż sobie wyobrażacie" - napisał aktor.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!