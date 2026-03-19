Informację o śmierci Maszy Graczykowskiej w rozmowie z Pudelkiem potwierdził prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Ciało odnaleziono 8 marca w mieszkaniu na terenie Warszawy. W oględzinach brał udział prokurator - przekazał. - Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 155 - nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa kwalifikacja, jaka jest brana pod uwagę w przypadku nieustalonych przyczyn śmierci - dodał prokurator.

Zmarła Masza Graczykowska. Prokurator mówi o wynikach sekcji

Prokurator w rozmowie z portalem przekazał również, że przeprowadzono sekcję zwłok. - Nie wykazała udziału osób trzecich, natomiast zlecono dodatkowe badania. Ciało zostało wydane. Mogę potwierdzić, że na miejscu zdarzenia obecni byli prokurator i policja - poinformował.

Dodał również, że w mieszkaniu Maszy Graczykowskiej znajdował się pies. - Ujawniono psa, który został zabezpieczony i przekazany pierwotnie do schroniska, gdzie się nim zaopiekowano. Został już odebrany przez rodzinę ze schroniska. Działania zmierzające do zabezpieczenia czworonoga zostały podjęte - przekazał prokurator.

Artykuł jest aktualizowany.