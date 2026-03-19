Sandra Kubicka szuka pracownika. Tyle płaci za dołączenie do jej teamu

W życiu Sandry Kubickiej w ostatnim czasie bez dwóch zdań dużo się dzieje. 16 marca podczas rozprawy rozwodowej zakończyło się jej małżeństwo z Aleksandrem Baronem. Oprócz tego pod koniec stycznia celebrytka poinformowała fanów o zamknięciu matcharni, która działała przez kilka miesięcy w centrum Warszawy. Wygląda jednak na to, że Kubicka cały czas intensywnie pracuje nad swoją marką i planuje powiększyć zespół o kolejne osoby. Jak przekazała 19 marca na Instagramie, poszukuje obecnie graficzki lub grafika komputerowego.

Sandra Kubicka zamieściła ogłoszenie o pracę. To oferuje

Jak czytamy w opisie ogłoszenia, dotyczy ono pracy w Sandra's Team. Kubicka przekazała, na co może liczyć osoba zatrudniona na wspomnianym stanowisku. Informacje dotyczą m.in. rodzaju umowy, a także wynagrodzenia. "Oferujemy: formę umowy dopasowaną do twoich potrzeb (umowa o pracę/umowa zlecenie/B2B; brak dress code'u; atrakcyjne wynagrodzenie (między 5000-8000 netto, w zależności od formy współpracy)" - czytamy. Wśród wymienionych benefitów znalazła się również "praca w zespole pełnym pozytywnej energii" oraz "możliwość rozwoju i realny wpływ na projekty".

Sandra Kubicka zamknęła matcharnię. Tak tłumaczyła decyzję

Sandra Kubicka otworzyła matcharnię w maju ubiegłego roku. Warszawski lokal wzbudzał bardzo duże zainteresowanie, a przed wejściem ustawiały się długie kolejki, ale opinie o serwowanych w nim napojach były dość mieszane. Viralem na TikToku stały się nagrania z negatywnymi ocenami matchy od Kubickiej. Zdaniem celebrytki to miało duży wpływ na podjęcie przez nią decyzji o zamknięciu biznesu.

- Jak szybko dodaliście mi skrzydeł i uniosłam się nad ziemię, tak szybko zostały mi te skrzydła podcięte. Zaledwie w kilka miesięcy ja i moja matcharnia staliśmy się trendem na TikToku. I to nie tym fajnym, ale takim, który przekroczył niektóre granice i to już nie chodziło o to, czy komuś smakowała moja matcha, tam już były wyśmiewane prace, wyśmiewana byłam ja - mówiła.

Choć informacja o zamknięciu biznesu została podana do publicznej wiadomości pod koniec stycznia, Sandra Kubicka zaznaczyła, że podjęła ją znacznie wcześniej. - Między decyzją a informacją, która wychodzi do was, mija kilka miesięcy. Czy to jest z moim rozwodem, czy to jest z matcharnią (...). Tam jest czas pomiędzy i był ten czas, żeby sobie poukładać różne rzeczy, myśli w głowie, emocje w sercu - przekazała celebrytka.

