Tyle kosztują wielkanocne potrawy w restauracji Piotra Adamczyka. Złapiecie się za głowę

Piotr Adamczyk jest właścicielem restauracji "Stary dom", która znajduje się na warszawskim Mokotowie. Aktor przygotował już ofertę wielkanocną. Ceny nie należą do najtańszych.
Lokal "Stary dom" należy do Piotra Adamczyka oraz jego dwóch wspólników i specjalizuje się w tradycyjnej kuchni polskiej wzbogaconej o autorskie akcenty. Obecnie restauracja uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyżej ocenianych punktów gastronomicznych w Warszawie. Nie da się ukryć, że przytulne, stylizowane na warszawską karczmę wnętrza przyciągają miłośników klasycznych smaków. Przygotowano już ofertę świąteczną. Co w niej znajdziemy?

Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą restauracja "Stary dom" przygotowała specjalną ofertę. W menu znalazły się zarówno tradycyjne potrawy świąteczne, jak i bardziej wyszukane propozycje, np. skoki z królika czy papryczki faszerowane serem wiejskim. Ceny nie należą jednak do najniższych:

  • Sałatka jarzynowa (0,4 kg) - 49 zł,
  • Papryczki faszerowane serem wiejskim (3 sztuki) - 47 zł,
  • Śledź w oleju lnianym (1 porcja) - 49 zł,
  • Śledź po kaszubsku (1 porcja) - 49 zł,
  • Śledź pod pierzynką z białych warzyw (1 porcja) - 53 zł,
  • Galareta z wieprzowych nóg (350 g) - 49 zł,
  • Krucha tarta ze szpinakiem (1 kg) - 99 zł,
  • Tarta z porów na kruchym cieście (1 kg) - 97 zł,
  • Pasztet domowy wieprzowo-cielęcy (1 kg) - 99 zł,
  • Pierogi cielęce (7 sztuk) - 49 zł,
  • Pierogi ruskie (7 sztuk) - 49 zł, 
  • Pierogi z kozim serem (7 sztuk) - 49 zł,
  • Pieczeń z indyka z ziemniaczanym purée (1 porcja) - 89 zł,
  • Skoki z królika (1 porcja) - 89 zł,
  • Pstrąg łososiowy z Zielenicy (1 porcja) - 93 zł,
  • Pół kaczki z modrą kapustą (350 g) - 97 zł,
  • Wielkanocny żur na domowym zakwasie (0,9 l) - 89 zł.

W ofercie nie zabrakło także deserów i wypieków:

  • Ciasto drożdżowe z kruszonką (5 porcji) - 99 zł,
  • Strudel z serem lub malinowy (5 porcji) - 99 zł,
  • Wielkanocny mazurek czekoladowy, orzechowy lub kajmakowy (4 porcje) - 110 zł,
  • Sernik domowy (5 porcji) - 150 zł,
  • Baba drożdżowa (6 porcji) - 110 zł,
  • Makowiec (10 porcji) - 190 zł.

Ceny tortów wahają się od 260 do 360 zł. Co sądzicie?

 

Ile wynoszą ceny na Wielkanoc w restauracji Mateusza Gesslera? Możecie być zaskoczeni

Mateusz Gessler też przygotował wielkanocną ofertę dla swojej restauracji "Warszawa Wschodnia". Są zarówno gotowe zestawy, jak i pojedyncze dania. Nie da się ukryć, że ceny są wysokie. Wśród nich znajdują się m.in.: biała kiełbasa (58-68 zł za 400 g), jajka faszerowane (68 zł lub 82 zł z truflami), pasztety (58-76 zł za 300 g), sałatka jarzynowa (46 zł za 500 g), zimne nóżki (56 zł), pieczona szynka (86 zł), a także zupy - chrzanowa i żur (po 64 zł za 900 ml). Skusicie się na coś? ZOBACZ TEŻ: Faszerowane jajko za 17 zł? Ceny w wielkanocnym cateringu Magdy Gessler zwalają z nóg

