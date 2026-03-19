Lokal "Stary dom" należy do Piotra Adamczyka oraz jego dwóch wspólników i specjalizuje się w tradycyjnej kuchni polskiej wzbogaconej o autorskie akcenty. Obecnie restauracja uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyżej ocenianych punktów gastronomicznych w Warszawie. Nie da się ukryć, że przytulne, stylizowane na warszawską karczmę wnętrza przyciągają miłośników klasycznych smaków. Przygotowano już ofertę świąteczną. Co w niej znajdziemy?

Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą restauracja "Stary dom" przygotowała specjalną ofertę. W menu znalazły się zarówno tradycyjne potrawy świąteczne, jak i bardziej wyszukane propozycje, np. skoki z królika czy papryczki faszerowane serem wiejskim. Ceny nie należą jednak do najniższych:

Sałatka jarzynowa (0,4 kg) - 49 zł,

Papryczki faszerowane serem wiejskim (3 sztuki) - 47 zł,

Śledź w oleju lnianym (1 porcja) - 49 zł,

Śledź po kaszubsku (1 porcja) - 49 zł,

Śledź pod pierzynką z białych warzyw (1 porcja) - 53 zł,

Galareta z wieprzowych nóg (350 g) - 49 zł,

Krucha tarta ze szpinakiem (1 kg) - 99 zł,

Tarta z porów na kruchym cieście (1 kg) - 97 zł,

Pasztet domowy wieprzowo-cielęcy (1 kg) - 99 zł,

Pierogi cielęce (7 sztuk) - 49 zł,

Pierogi ruskie (7 sztuk) - 49 zł,

Pierogi z kozim serem (7 sztuk) - 49 zł,

Pieczeń z indyka z ziemniaczanym purée (1 porcja) - 89 zł,

Skoki z królika (1 porcja) - 89 zł,

Pstrąg łososiowy z Zielenicy (1 porcja) - 93 zł,

Pół kaczki z modrą kapustą (350 g) - 97 zł,

Wielkanocny żur na domowym zakwasie (0,9 l) - 89 zł.

W ofercie nie zabrakło także deserów i wypieków:

Ciasto drożdżowe z kruszonką (5 porcji) - 99 zł,

Strudel z serem lub malinowy (5 porcji) - 99 zł,

Wielkanocny mazurek czekoladowy, orzechowy lub kajmakowy (4 porcje) - 110 zł,

Sernik domowy (5 porcji) - 150 zł,

Baba drożdżowa (6 porcji) - 110 zł,

Makowiec (10 porcji) - 190 zł.

Ceny tortów wahają się od 260 do 360 zł. Co sądzicie?

Mateusz Gessler też przygotował wielkanocną ofertę dla swojej restauracji "Warszawa Wschodnia". Są zarówno gotowe zestawy, jak i pojedyncze dania. Nie da się ukryć, że ceny są wysokie. Wśród nich znajdują się m.in.: biała kiełbasa (58-68 zł za 400 g), jajka faszerowane (68 zł lub 82 zł z truflami), pasztety (58-76 zł za 300 g), sałatka jarzynowa (46 zł za 500 g), zimne nóżki (56 zł), pieczona szynka (86 zł), a także zupy - chrzanowa i żur (po 64 zł za 900 ml). Skusicie się na coś?

