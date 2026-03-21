Za dobra, by była prawdziwa. Kultowa postać polskich seriali. "Musiała pojawić się rysa"

Małgorzata Kożuchowska należy do grona aktorek, które od lat łączą popularność z mocną pozycją w teatrze i telewizji. Choć ma na koncie wiele różnych ról, to właśnie Hanka Mostowiak najmocniej wpłynęła na sposób, w jaki zaczęli postrzegać ją widzowie. Z biegiem czasu okazało się jednak, że nawet najbardziej lubiana bohaterka może stracić na zbyt perfekcyjnym wizerunku.
Postać grana przez Małgorzatę Kożuchowską przez długi czas była odbierana jako wzór ciepła, troski i rodzinnej odpowiedzialności. Widzowie chętnie śledzili jej losy, bo widzieli w niej bohaterkę bliską codziennemu życiu i zwykłym problemom. W pewnym momencie Hanka Mostowiak stała się jednak chodzącym ideałem, a to osłabiło postać zamiast ją wzmacniać.
Zbyt kryształowy charakter sprawił, że bohaterka zaczęła oddalać się od realnych doświadczeń odbiorców. Im mniej było w niej pęknięć i słabości, tym trudniej było uwierzyć, że to człowiek z krwi i kości. To właśnie wtedy wyszło na jaw, jak ryzykowne bywa budowanie serialowej postaci niemal bez skazy. Widz nie zawsze chce oglądać kogoś doskonałego. Znacznie częściej szuka emocji, błędów i momentów słabości, bo dopiero one czynią bohatera wiarygodnym.
Przełomem okazało się dopisanie bohaterce trudniejszego wątku. Problem z alkoholem sprawił, że wizerunek Hanki przestał być tak gładki i przewidywalny. Dopiero kiedy w jej historii pojawił się poważny kryzys, widzowie znów zaczęli mocniej angażować się w jej los. Taka zmiana pokazała, że odbiorcy lepiej reagują na postacie, które mierzą się z realnym ciężarem życia, a nie tylko świecą przykładem.
To nie był przypadek, lecz dowód na szersze zjawisko widoczne w polskich serialach. Bohaterowie stają się bliżsi widzom wtedy, gdy przestają przypominać ideały z reklamy. Nawet najbardziej lubiana postać potrzebuje czasem upadku, by odzyskać prawdę.
Małgorzata Kożuchowska od lat obserwowała, jak telewizja potrafi kreować obraz życia oderwany od codzienności większości odbiorców. Chodziło o rzeczywistość pełną ładnych wnętrz, drogich ubrań i bohaterów, którzy niemal nie muszą pracować, a mimo to żyją bez większych zmartwień. Jej zdaniem widzowie szybciej wierzą tym bohaterom, którzy mają prawdziwe problemy i zmagają się z tym, co znane z codzienności. To właśnie dlatego przesadnie wygładzone postacie z czasem tracą siłę.
- W pewnym momencie grana przeze mnie Hanka Mostowiak stała się chodzącym ideałem. To, o ironio, osłabiło tę postać. Na jej kryształowym charakterze musiała pojawić się rysa. Dopiero po tym, jak w scenariuszu pojawił się wątek choroby alkoholowej, ludzie znów zaczęli Hance kibicować - opowiadała Małgorzata Kożuchowska na łamach "Rzeczpospolitej".
Nie wystarczy elegancki dom i nienaganny charakter, by utrzymać uwagę publiczności. W tym sensie historia Hanki Mostowiak stała się dobrym przykładem szerszego problemu telewizji tamtego czasu. Za dużo ideału, za mało życia. Gdy postać wróciła bliżej ziemi, odzyskała to, co w serialu jest najważniejsze, emocjonalną prawdę.
Kożuchowska urodziła się w 1971 roku we Wrocławiu, wychowała się w Toruniu i ukończyła warszawską szkołę teatralną. Pracowała w Teatrze Dramatycznym, później przez lata była związana z Teatrem Narodowym, a popularność przyniosły jej nie tylko seriale, ale też filmy i role dubbingowe. Duże doświadczenie teatralne i filmowe sprawiło, że potrafiła oddzielić własną tożsamość od bohaterek, które grała na ekranie. To ważne, bo w przypadku tak rozpoznawalnej postaci jak Hanka Mostowiak granica między rolą a prywatnym wizerunkiem aktorki łatwo mogła się zatrzeć.
Sama miała na koncie role w produkcjach takich jak "Kiler", "Kilerów 2-óch", "Rodzinka.pl", "Prawo Agaty" czy "Druga szansa". Dla ogromnej części widzów przez lata pozostawała przede wszystkim Hanką. Pomimo odniesienia wielkich sukcesów, aktora pozostaje aktywna zawodowa. W ostatnich latach oglądaliśmy ją m.in. w "Chłopach", "Anieli" oraz "Procederze".