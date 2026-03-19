Znana aktorka stawia granicę. Córka to nie przyjaciółka. "Kiedyś matka była nietykalna"

Jej nazwisko kojarzy się z nagradzanymi filmami i wyrazistymi postaciami. Agata Kulesza zdobyła najważniejsze wyróżnienia w Polsce i została doceniona także za granicą. Za tym sukcesem stoi jednak konkretne podejście do życia, w którym ważne miejsce zajmują bliscy, doświadczenia i codzienne wybory.
Agata Kulesza urodziła się w Szczecinie i ukończyła warszawską szkołę teatralną z wyróżnieniem. Szybko zaczęła budować swoją pozycję na scenie i w filmie. Jest czterokrotną laureatką Orłów za role w filmach "Róża", "Ida", "25 lat niewinności" oraz "Jestem mordercą". Jej występ w "Idzie" przyniósł także międzynarodowe wyróżnienie od krytyków z Los Angeles, a sam film zdobył Oscara.
Przez lata była związana z teatrem. Od 2011 roku występuje w Teatrze Ateneum w Warszawie. Widzowie znają ją także z seriali i programów, w tym z roli w "Skazanej" czy zwycięstwa w "Tańcu z gwiazdami".
Aktorka podkreśliła na antenie Chillizet, że chęć bycia matką była dla niej czymś naturalnym. Od początku wiedziała, że chce mieć dziecko i być obecna w jego życiu. Zwraca uwagę, że to właśnie matka w dużej mierze kształtuje sposób myślenia i funkcjonowania dziecka w dorosłości. Nawet jeśli pojawia się bunt, wiele schematów zostaje na lata. Jej zdaniem nie chodzi o ocenianie czy obwinianie, ale o zrozumienie mechanizmów. To pozwala lepiej radzić sobie z emocjami i relacjami w przyszłości.
Kulesza jasno rozdziela relację matki i dziecka od przyjaźni. Uważa, że choć więź może być bardzo silna, to nie są to te same role. Podkreśla, że matka zawsze pozostaje matką, nawet gdy dziecko jest dorosłe i samodzielne. Jednocześnie może to być relacja oparta na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Jej córka stała się dla niej inspiracją. Aktorka zwraca uwagę na jej odwagę i otwartość na świat, co pokazuje, jak różne mogą być kolejne pokolenia.
- Kiedyś matka była święta, nietykalna. Teraz zaczynamy tykać matki. Słusznie zresztą, bo to matka jest osobą, która pierwsza chyba wgrywa nam jakieś oprogramowanie, jakiś software, według którego później się poruszamy. I nawet jeżeli się buntujemy, to myślę, że to bardzo ważne, by w terapii zrozumieć i nie obwiniać matki, tylko zobaczyć jaki jest mechanizm i spróbować go zmienić - opowiedziała Agata Kulesza w rozmowie z redakcją Chillizet.
Dla Agaty Kuleszy przyjaźń należy do najważniejszych relacji. W przeciwieństwie do wielu innych więzi, można ją świadomie tworzyć i rozwijać. Jej zdaniem przyjaźń opiera się na uważności, szczerości i codziennym dbaniu o drugą osobę. To relacja, która wymaga zaangażowania, ale daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Aktorka podkreśla też znaczenie bliskiego otoczenia. Jak mówiła na antenie Chillizet, od lat utrzymuje relacje z przyjaciółmi, a jej dom pozostaje miejscem spotkań i wspólnego spędzania czasu.
Znana jest z ról wymagających dużego ładunku emocjonalnego. Sama przyznaje, że takie wyzwania są dla niej ciekawe i rozwijające. Uważa, że aktorstwo pozwala przepracować trudne doświadczenia i oczyścić nagromadzone emocje. Teatr daje możliwość wyrzucenia z siebie napięcia i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
Choć na ekranie bywa surowa i zdystansowana, Agata Kulesza prywatnie dba o relacje i bliskość z ludźmi. To właśnie one pomagają jej zachować równowagę.