O. Grzegorz Kramer jest popularnym w mediach społecznościowych jezuitą. Tylko na Instagramie kapłana śledzi ponad 34 tys. osób. Choć każdy jego post przyciąga uwagę obserwatorów, jeden z ostatnich wpisów wywołał spore zamieszanie. Wszystko przez to, co o. Kramer uwiecznił na udostępnionym zdjęciu. To znalazł podczas liczenia pieniędzy z tacy po mszy.

Zobacz wideo Niemen o duchowym przebudzeniu. "Całe chmary ludzi odchodzą z Kościoła"

O. Grzegorz Kramer zaskoczył internautów. "I co ja mam z tym zrobić?"

18 marca na profilu jezuity pojawił się nowy post. O. Kramer wyjaśnił, że chciał pokazać swoim obserwatorom, co ciekawego znalazł, licząc pieniądze z tacy. "Ostatnio wyjechał proboszcz, więc przyszło mi w 'zaszczycie' liczenie tacy. Wśród pieniędzy znalazłem takie coś. I co ja mam z tym zrobić?" - zapytał żartobliwie użytkowników kapłan. Jak się okazało, był to paragon z salonu kosmetycznego ze Strzelina.

Na udostępnionym zdjęciu widzimy, iż pewna wierna na krótko przed udaniem się na mszę musiała skorzystać z zabiegu "odświeżenia makijażu permanentnego" za 450 złotych. Nie wiadomo jednak, dlaczego postanowiła "podarować" rachunek na tacy w kościele. "Nie wiedziałem, że to takie drogie rzeczy są" - dopisał do tego o. Kramer, śmiejąc się z całej sytuacji.

Internauci nie kryją rozbawienia po poście o. Grzegorza Kramera. "Proboszcz sobie odświeżał makijaż?"

Pod postem kapłana prędko pojawiło się wiele komentarzy od internautów. Obserwatorzy o. Kramera nie kryją, że cała sytuacja również ich mocno rozbawiła. "To bardzo przyzwoita cena. Muszę się wybrać do Strzelina", "Przepraszam, proboszcz sobie odświeżał makijaż?", "To jest urocze. Świat jest taki ciekawy", "Może trzeba zwrócić pani za ten wydatek z tacy", "To chyba była jakaś promocja, jakoś tanio", "Co to się może na tacy przytrafić" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Co ciekawe, w komentarzach głos zabrała nawet także właścicielka salonu, z którego pochodził paragon. "Nasz paragon wszedł w social media bez zapowiedzi! Pozdrawiamy serdecznie" - napisała pod postem kapłana, także śmiejąc się z nietypowej sytuacji.

