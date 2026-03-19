Rachel Tussey była popularną influencerką z Ohio, która regularnie publikowała filmy na TikToku. Jej konto obserwuje blisko 80 tys. użytkowników. 47-letnia kobieta urodziła trójkę dzieci i zdecydowała się na "Mommy makeover", czyli zestaw zabiegów chirurgii plastycznej, który ma na celu poprawę sylwetki po ciąży i karmieniu piersią. Niestety, po operacji doszło do komplikacji. Jak informuje "New York Post", Tussey została podłączona do respiratora i stwierdzono u niej śmierć mózgu. Rodzina podjęła trudną decyzję. Odłączono ją od aparatury podtrzymującej życie.

Rachel Tussey nie żyje. Poruszony mąż influencerki przekazał wiadomość. "Była wspaniałą żoną"

Jak informuje "New York Post", Rachel Tussey zmarła 18 marca wieczorem w Cincinnati. Mąż influencerki opublikował krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. "Moja żona Rachel przegrała walkę, będąc pod opieką hospicyjną" - czytamy. Wspomniał o tym, jaką była osobą. "Rachel była wspaniałą żoną, matką i osobą, która poruszyła tak wiele istnień. Zawsze będziemy o niej pamiętać" - dodał.

Rodzina zmarłej zorganizowała zbiórkę, w której opisano trudną sytuację jej bliskich. "Rachel zostawia swojego kochającego męża, Jeremy'ego, i trójkę dzieci: Tristana, Aleca i Livi. W obliczu tej druzgocącej straty rodzina musi zmierzyć się również z nieoczekiwanymi wydatkami, które i tak już są dla niej ogromnym ciężarem" - przekazano.

Lekarz zabrał głos po śmierci Rachel Tussey. "Była przytomna"

Pogrążony w żałobie mąż influencerki przekazał w mediach społecznościowych, że jego zdaniem ktoś "popełnił błąd" podczas operacji. Głos w sprawie zabrał lekarz influencerki. "Rachel została ekstubowana [usunięto rurkę intubacyjną - przyp.red.] i przewieziona na oddział pooperacyjny w doskonałym stanie, gdzie osobiście poinformowałem męża Rachel o jej stanie i przyprowadziłem go do jej łóżka. Rachel była przytomna, rozmawiała z nim i zgodnie z oczekiwaniami dochodziła do siebie przed planowanym pobytem na obserwacji" - przekazał dr Tork, cytowany przez "New York Post". Obecnie należy poczekać na wyjaśnienie sprawy.