Dr Irena Eris jest właścicielką firmy kosmetycznej Dr Irena Eris, która wyceniana jest na ponad 600 milionów złotych. Jej przedsiębiorstwo powstało jeszcze w latach 80., gdy sama farmaceutka ręcznie produkowała swoje kultowe kremy. W nowym wywiadzie dla money.pl wyznała więcej na temat swojej codzienności.

Zobacz wideo Mateusz Damięcki zdradza, ile zarobił za pierwszy film. "Było wiele momentów, w których pieniędzy nie było"

Dr Irena Eris prowadzi firmę bez telefonu komórkowego. Tak mówi o swoich pieniądzach

- Nigdy nie marzyłam o żadnym biznesie. Ja marzyłam o satysfakcjonującej pracy, gdzie mogłabym podejmować decyzje sama i z tego czerpać satysfakcję - wyznała w programie "Biznes Klasa" portalu money.pl dr Eris. Obecnie jej firma zatrudnia niemal tysiąc pracowników i generuje rocznie wielomilionowy przychód. Co ciekawe, sama farmaceutka nie posiada przy tym nawet telefonu komórkowego. Jak podkreśliła w rozmowie, ma telefon w pracy i w domu, lecz jedynie stacjonarny. Według dr Eris posiadanie komórki doprowadziłaby do tego, że nie mogłaby już bez niej żyć.

Przedsiębiorczyni zaznaczyła też w wywiadzie, że na swoje pieniądze patrzy jedynie przez pryzmat możliwości rozwoju biznesu. - Uważam, że pieniądze dają swobodę działania, ale ile tych pieniędzy na co dzień potrzebujemy? Ja nie potrzebuję ani samolotów, ani jakichś specjalnych samochodów. Myślę, że ci ludzie, którzy otaczają się luksusem ponad miarę, gdzieś tam mają problemy z kompleksami - skwitowała dr Eris.

Dr Irena Eris sama robi swoje codzienne zakupy. "Ile trzeba, zapłacę"

Pod koniec lutego rozmowę z dr Eris wyemitowano również w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka zapytała wówczas farmaceutkę między innymi, czy wie, ile kosztują podstawowe produkty spożywcze w sklepach. Jej odpowiedź mogła zaskoczyć. - Idę i kupuję kostkę masła i ile trzeba, zapłacę - skomentowała przedsiębiorczyni. Podkreśliła, że mimo wyrobionego statusu wciąż sama robi zakupy. - Ja robię zakupy sama, przed pracą, przed godziną siódmą. Robię zakupy i już wiem, że (...) nie muszę się o to troszczyć. Kupuję w normalnym supermarkecie - opowiedziała dr Eris.

