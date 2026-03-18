Krupa odwołuje wizytę w Polsce. Opublikowała nagranie ze szpitala

Joanna Krupa niespodziewanie trafiła do szpitala w Stanach Zjednoczonych, chwilę przed planowaną podróżą do Polski. Informację o swoim pobycie w szpitalu przekazała fanom za pomocą nagrania opublikowanego na Instagramie.

Joanna Krupa trafiła do szpitala tuż przed planowaną wizytą w Polsce

Modelka na co dzień mieszka w Los Angeles, gdzie opiekuje się swoją kilkuletnią córką. W połowie marca planowała wyjazd do Warszawy, aby wziąć udział w wydarzeniach związanych z marką kosmetyczną, której jest ambasadorką. Kilka tygodni wcześniej Krupa odwiedziła Polskę w związku z akcjami promującymi adopcję zwierząt oraz wspierającymi lokalne schroniska. Kolejna wizyta miała charakter zawodowy, a jej program mógł obejmować także potencjalne nagrania do nowego sezonu programu "Top Model". Niestety, problemy zdrowotne uniemożliwiły jej realizację tych planów.

18 marca Krupa poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie, że nie pojawi się na planowanym wydarzeniu. "A już miałam w czwartek bawić się na najlepszym evencie roku... Ale czasami życie pisze inne scenariusze. Bawcie się dobrze i do zobaczenia za rok!" - przekazała na Instagramie.

Nagranie, na którym Joanna Krupa leży w szpitalnym łóżku, wywołało liczne reakcje internautów, którzy zaczęli pytać o jej stan zdrowia, jednocześnie życząc jej szybkiego powrotu do pełni sił. "Dużo zdrowia", "Niech wszystko będzie dobrze", "Wszystkiego dobrego" - pisali fani.

Joanna Krupa o nowej roli Klaudii El Dursi w "Top Model"

Klaudia El Dursi ogłosiła niedawno, że rezygnuje z prowadzenia programu "Hotel Paradise", ponieważ otrzymała nową propozycję zawodową. Celebrytka dołączyła do ekipy "Top Model" jako prowadząca. Joanna Krupa odniosła się już do tego ogłoszenia. Modelka uważa, że El Dursi dobrze poradzi sobie w nowej roli. - Myślę, że El Dursi da sobie radę, bo prowadziła "Hotel Paradise" i jest osobą, o którą bardzo walczyłam, gdy była w programie. Nieraz zmiany są fajne. Zobaczymy, jak widzowie będą na to reagować, ale zawsze ją wspierałam, odkąd była u nas jako uczestniczka na castingu. Sama pokazała, że w takim programie można osiągnąć duży sukces, jak się chce - skomentowała w rozmowie z Plejadą.