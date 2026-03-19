Jak co roku, Mateusz Gessler - znany kucharz i restaurator - przygotował na Wielkanoc specjalne potrawy dla klientów swojej restauracji "Warszawa Wschodnia". W ofercie znajdują się zarówno pojedyncze dania, jak i gotowe zestawy świąteczne, które pozwalają w pełni cieszyć się świątecznym stołem bez samodzielnego gotowania. Ile trzeba zapłacić za poszczególne potrawy?

Mateusz Gessler oferuje wielkanocny catering. Ceny nie należą do najniższych

Wśród pojedynczych produktów w ofercie Mateusza Gesslera można znaleźć m.in.: 400 g białej kiełbasy pieczonej - 58 zł, 400 g białej kiełbasy w sosie chrzanowym - 68 zł, 12 połówek jaj faszerowanych po polsku - 68 zł (82 zł z truflami), pasztety w formie 300 g - 76 zł za pasztet z kaczki, 58 zł za wersję wegetariańską, sałatka jarzynowa 500 g - 46 zł, zimne nóżki 320 g - 56 zł, szynka pieczona 600 g - 86 zł, zupa chrzanowa 900 ml - 64 zł, żur na zakwasie z białą kiełbasą 900 ml - 64 zł.

Wielkanocne zestawy od Mateusza Gesslera. Tak wygląda menu

Mateusz Gessler dla gości przygotował też gotowe zestawy dla różnych liczebnie grup:

Zestaw dla 2-3 osób - 450 zł. W skład wchodzi m.in. 12 połówek jaj faszerowanych, 500 g sałatki jarzynowej, prawie 1 l żurku na zakwasie z białą kiełbasą, 300 g fileta z miętusa z sosem rakowym oraz mazurek kajmakowy.

Zestaw dla 4-5 osób - 810 zł. Uzupełniony o 300 g pasztetu z kaczki, 600 g szynki pieczonej, 300 g kaczki faszerowanej jabłkami, 900 ml zupy chrzanowej oraz sernik wiedeński.

Zestaw dla 6-8 osób - 1 750 zł. Zawiera m.in. 24 połówki jaj faszerowanych (12 z truflą), 500 g schabu pieczonego w ziołach, 500 g rolady z boczki, 5-6 kg indyka faszerowanego oraz mazurek kajmakowy, sernik wiedeński i babę drożdżową.

Wegetariański zestaw świąteczny - 630 zł. W skład wchodzą m.in. pasztet wegetariański, sałatka jarzynowa, 900 ml kremu z białych szparagów, 12 pierogów ruskich oraz dwa ciasta.

Dodatkowo, dostępny jest zestaw dodatków do świątecznego stołu - 350 g chrzanu tartego ze śmietaną, ćwikły z chrzanem i sosu tatarskiego - za 90 zł.