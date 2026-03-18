Patryk Pniewski dokonał coming outu. "Bałem się, że to moje brzemię"

Patryk Pniewski zyskał rozpoznawalność za sprawą ról w popularnych serialach. Jeszcze na studiach dołączył do obsady "Pierwszej miłości", a w latach 2017-2021 można było oglądać go również w "Barwach szczęścia". Oprócz tego ma na koncie m.in. role w serialach "Belfer" i "Zakochani po uszy". W 2015 roku był również uczestnikiem "Tańca z gwiazdami". Kilka lat temu Pniewski zawiesił na jakiś czas medialną karierę. W rozmowie z Anną-Marią Sieklucką w podcaście "P. S. I love you" wyznał, że po bardzo intensywnym okresie pracy potrzebował przerwy, aby skupić się na poznaniu siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdobył się na szczere wyznanie

Patryk Pniewski dokonał coming outu. Mówi o podejściu innych

- Jak ciągle jesteś w tym kołowrotku, to nie masz dla siebie czasu, nie masz, kiedy eksplorować siebie - mówił aktor. - Rola w jednym serialu jest niewystarczająca. Tak samo bycie singlem i niezaznanie tej prawdziwej miłości też mnie nie satysfakcjonuje - dodał.

Patryk Pniewski w dalszej części rozmowy odniósł się także do kwestii randkowania i szukania nowej relacji. - Przez długi czas myślałem, że jeżeli podobają mi się i dziewczyny, i chłopaki, to jest to moje brzemię i że coś jest ze mną nie tak. I nie chciałem taki być, ale nie dlatego, że czułem wewnętrznie, że to jest coś złego, tylko że ludzie mi tak dawali odczuć - wyjawił aktor. - Nie chcę się wstydzić być sobą, bo każdy ma prawo kochać. I jeżeli ktoś ma problem z tym, że jestem sobą, że daję sobie przyzwolenie na to, żeby powiedzieć swoją prawdę - tak jak teraz - to i tak byśmy się nie dogadali - dodał.

Patryk Pniewski wyjawił, czego szuka w związku

W tej samej rozmowie Patryk Pniewski wyznał, że do tej pory nie udało mu się stworzyć relacji, jakiej szuka. - Mam tendencję, że przyciągam osoby niedostępne emocjonalnie, niezależnie od płci. A ja już jestem na takim etapie, że chciałbym autentycznej relacji. Czegoś na dłużej, czegoś na wyłączność - wyjaśniał aktor. - Wychodzenia razem do kina, teatru, restauracji, podróżowania (...). Ale też musi mieć swoje życie, zanim wejdzie w moje - dodał.