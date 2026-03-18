Patryk Pniewski dokonał coming outu. "Bałem się, że to moje brzemię"

Patryk Pniewski zyskał rozpoznawalność za sprawą ról w popularnych serialach. Jeszcze na studiach dołączył do obsady "Pierwszej miłości", a w latach 2017-2021 można było oglądać go również w "Barwach szczęścia". Oprócz tego ma na koncie m.in. role w serialach "Belfer" i "Zakochani po uszy". W 2015 roku był również uczestnikiem "Tańca z gwiazdami". Kilka lat temu Pniewski zawiesił na jakiś czas medialną karierę. W rozmowie z Anną-Marią Sieklucką w podcaście "P. S. I love you" wyznał, że po bardzo intensywnym okresie pracy potrzebował przerwy, aby skupić się na poznaniu siebie.
- Jak ciągle jesteś w tym kołowrotku, to nie masz dla siebie czasu, nie masz, kiedy eksplorować siebie - mówił aktor. - Rola w jednym serialu jest niewystarczająca. Tak samo bycie singlem i niezaznanie tej prawdziwej miłości też mnie nie satysfakcjonuje - dodał.
Patryk Pniewski w dalszej części rozmowy odniósł się także do kwestii randkowania i szukania nowej relacji. - Przez długi czas myślałem, że jeżeli podobają mi się i dziewczyny, i chłopaki, to jest to moje brzemię i że coś jest ze mną nie tak. I nie chciałem taki być, ale nie dlatego, że czułem wewnętrznie, że to jest coś złego, tylko że ludzie mi tak dawali odczuć - wyjawił aktor. - Nie chcę się wstydzić być sobą, bo każdy ma prawo kochać. I jeżeli ktoś ma problem z tym, że jestem sobą, że daję sobie przyzwolenie na to, żeby powiedzieć swoją prawdę - tak jak teraz - to i tak byśmy się nie dogadali - dodał.
W tej samej rozmowie Patryk Pniewski wyznał, że do tej pory nie udało mu się stworzyć relacji, jakiej szuka. - Mam tendencję, że przyciągam osoby niedostępne emocjonalnie, niezależnie od płci. A ja już jestem na takim etapie, że chciałbym autentycznej relacji. Czegoś na dłużej, czegoś na wyłączność - wyjaśniał aktor. - Wychodzenia razem do kina, teatru, restauracji, podróżowania (...). Ale też musi mieć swoje życie, zanim wejdzie w moje - dodał.